Stellantis USA: rischio Molise, silenzio politico e futuro a rischio.

L’annuncio dell’ingente investimento di Stellantis in Nord America, pari a 13 miliardi di dollari con la creazione di oltre 5.000 posti di lavoro, evidenzia una dinamica complessa e potenzialmente destabilizzante per il tessuto industriale italiano.

Questo significativo spostamento di risorse e capacità produttiva verso gli Stati Uniti, accolto con entusiasmo dal Presidente americano, Donald Trump, solleva interrogativi urgenti sul ruolo e la strategia del governo italiano e, in particolare, sulla tutela del territorio molisano, duramente colpito.

La vicenda trascende la mera questione economica, configurandosi come un campanello d’allarme sullo sbilanciamento delle politiche industriali e sulla priorità attribuita a considerazioni geopolitiche rispetto alla salvaguardia del patrimonio industriale e occupazionale nazionale.

L’apparente assenza di una reazione formale da parte del governo Meloni, unita al silenzio delle delegazioni parlamentari molisane, appare, per quanto meno, incomprensibile e alimenta un crescente senso di abbandono da parte delle istituzioni.

Il rischio concreto per il Molise, e in particolare per lo stabilimento di Termoli, si traduce in una potenziale perdita di competenze specialistiche, di posti di lavoro e di un indotto economico vitale per l’intera regione.

L’indifferenza manifestata dai rappresentanti eletti – figure come Lancellotta e Della Porta – testimonia una pericolosa acquiescenza a dinamiche esterne che rischiano di compromettere il futuro di una comunità intera.

L’argomento Stellantis, lungi dall’essere affrontato con la dovuta attenzione, sembra essere diventato un “tabù” politico, un tema scomodo da affrontare per evitare di intaccare interessi personali e ambizioni di ricandidatura.

La denuncia del segretario molisano di Sinistra Italiana, Vincenzo Notarangelo, riflette un’amara constatazione: un sistema politico focalizzato su logiche di breve termine, pronto a sacrificare il bene comune sull’altare della convenienza politica.

La sparizione dalle scene anche di figure come Cesa e Lotito, unita all’operato di un centrodestra locale incline a gesti simbolici e a “rimpastini” di Giunta, aggrava ulteriormente la situazione.

Questa vicenda non può essere interpretata come un semplice episodio di cronaca industriale, ma come una sintomatica espressione di una crisi più profonda, che investe il ruolo delle istituzioni, la capacità di ascolto delle esigenze del territorio e la volontà di proteggere il futuro di una regione intera.

È imperativo riaffermare la centralità della politica industriale come strumento di sviluppo sostenibile e di coesione sociale, capace di rispondere alle sfide globali senza compromettere il benessere delle comunità locali.

La tutela del Molise e del suo patrimonio industriale non può essere relegata a una questione secondaria, ma deve costituire una priorità imprescindibile per il governo e per l’intera classe politica.