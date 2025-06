Termoli Accessibile: Un Nuovo Capitolo per il Turismo Inclusivo

Termoli Accessibile: Un Nuovo Capitolo nel Turismo InclusivoTermoli si appresta a inaugurare un’esperienza innovativa nel panorama turistico regionale, un percorso progettato per abbattere le barriere comunicative e rendere il ricco patrimonio culturale del borgo antico fruibile a tutti. L’iniziativa, promossa dall’associazione Turismol in sinergia con il Sae112, la Cooperativa Sociale Segni di Integrazione Abruzzo, l’Ens (Ente Nazionale Sordi) sezione provinciale di Campobasso, e sotto il patrocinio del Comune di Termoli, rappresenta un passo significativo verso un turismo veramente inclusivo e accessibile.L’iniziativa si inserisce nel più ampio progetto “Nel Segno della Bellezza”, un ambizioso piano volto a promuovere un turismo che valorizzi non solo le bellezze artistiche e storiche, ma anche la capacità di accogliere e rispondere alle esigenze di persone con disabilità. L’obiettivo primario è la completa eliminazione di qualsiasi forma di discriminazione o limitazione nell’accesso al patrimonio culturale termolese.Il primo tour dedicato alla comunità sorda, in Lingua dei Segni Italiana (Lis), offrirà una nuova prospettiva sulla storia e le peculiarità del borgo antico. Un interprete professionista, Marco Marchitto, specializzato in comunicazione con persone sorde, accompagnerà i partecipanti lungo il percorso, garantendo una comprensione completa e una piena immersione nell’esperienza culturale. Questa figura chiave non sarà semplicemente un traduttore, ma un ponte comunicativo, capace di veicolare sfumature, emozioni e dettagli che altrimenti andrebbero persi.L’impegno di Turismol va oltre la semplice offerta di un tour specifico. Si tratta di un approccio strategico che mira a costruire un sistema turistico realmente accessibile, dove ogni visitatore, indipendentemente dalle proprie abilità, possa sentirsi accolto e parte integrante dell’esperienza. Pertanto, sono attualmente allo studio percorsi dedicati a persone con disabilità visive (ipovedenti e non vedenti) e a persone con mobilità ridotta, con l’intenzione di offrire soluzioni personalizzate e innovative per superare le sfide legate alla fruizione del patrimonio. Si valutano, ad esempio, mappe tattili, audioguide descrittive, percorsi privi di barriere architettoniche e percorsi sensoriali che coinvolgano l’olfatto e il tatto.Il primo appuntamento, fissato per sabato 14 giugno alle ore 17:30, avrà inizio dalla Torretta Belvedere, porta d’accesso al cuore storico di Termoli. L’evento è completamente gratuito e aperto a tutti coloro che desiderano partecipare attivamente a questa importante iniziativa di inclusione sociale. Per partecipare o richiedere maggiori informazioni, è sufficiente contattare direttamente l’associazione Turismol, che si rende disponibile a fornire dettagli e supporto. L’iniziativa rappresenta un esempio virtuoso di come il turismo possa diventare un potente strumento di integrazione e di valorizzazione delle diversità, contribuendo a costruire una comunità più accogliente e inclusiva.