Treno a Molise: Ritorno in festa e nuove sfide

Il ritorno dei treni in Molise, dopo un’interruzione significativa dovuta all’elettrificazione della rete ferroviaria, si è trasformato in un evento popolare, un vero e proprio rito di comunità che ha risvegliato memorie e riacceso speranze.

La prima corsa del convoglio elettrico tra Isernia e Bojano non è stata semplicemente un riavvio di un servizio, ma un momento di celebrazione collettiva, con famiglie al seguito, alcune delle quali, testimoniando la trasformazione generazionale, avevano mai avuto l’opportunità di salire a bordo di un treno.

A Carpinone, comune custode di una storia ferroviaria secolare, la festa ha raggiunto l’apice.

L’arrivo del treno, alle 19:13 precise, è stato salutato da un tripudio di colori, luci e suoni: fuochi d’artificio che illuminavano il cielo notturno, bandierine tricolore agitate dai bambini, e la musica solenne della banda locale, intrecciata al canto corale della comunità.

La presenza istituzionale, rappresentata dal sindaco Pasquale Colitti, ha sottolineato il significato storico di questo momento, evocando il ruolo cruciale che la stazione ha svolto per oltre un secolo come nodo di collegamento vitale tra Nord e Sud Italia, consentendo l’accesso a centri urbani chiave come Roma e Napoli, e aprendo finestre verso la costa molisana e l’Abruzzo.

La stazione non era solo un punto di transito, ma un simbolo di connettività, di opportunità e di sviluppo economico.

L’elettrificazione, pur rappresentando un passo avanti significativo, rivela anche le sfide ancora da affrontare.

Il completamento della linea fino a Campobasso, capoluogo regionale, è ancora questione di tempo, lasciando la stazione in una condizione di sospensione da ben sei anni.

Questo ritardo acuisce le disparità territoriali, creando una frattura tra l’entusiasmo diffuso nei paesi già serviti e le problematiche che ancora affliggono altre comunità.

A Venafro, ad esempio, la gioia per il ritorno dei treni è offuscata dai disagi persistenti.

La corsa sostitutiva con pullman, essenziale per garantire la mobilità dei pendolari, ha subito un ritardo di oltre quaranta minuti, un problema esacerbato dall’elevato numero di passeggeri, costretti ad affrontare un viaggio in condizioni di sovraffollamento.

La presenza delle forze dell’ordine è stata necessaria per gestire la situazione, evidenziando la fragilità del sistema di trasporto alternativo e l’urgente necessità di soluzioni più efficaci.

La richiesta di un pullman aggiuntivo, avanzata tramite una petizione, riflette la frustrazione e le speranze dei pendolari, in particolare degli studenti, che si vedono ancora penalizzati da orari scolastici non sincronizzati con la disponibilità dei treni.

Il caso di Venafro diventa emblematico delle complessità legate al riavvio di un sistema ferroviario in una regione con caratteristiche geografiche e sociali specifiche, dove la ripresa dei collegamenti deve essere accompagnata da un’attenta valutazione delle esigenze di tutte le comunità coinvolte e da interventi mirati a ridurre le disuguaglianze territoriali.

Il ritorno dei treni, quindi, non è solo una questione di infrastrutture, ma un impegno a costruire un sistema di mobilità inclusivo e sostenibile per l’intera regione Molise.