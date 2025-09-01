Italia Viva rafforza la presenza a Campobasso: Borghi presenta il nuovo gruppo

Il panorama politico di Campobasso è in fermento: Italia Viva si appresta a rafforzare la propria struttura locale con un’operazione di ampliamento dei gruppi consiliari.

L’evento, in programma per mercoledì 3 settembre alle ore 17:30 presso l’Hotel Rinascimento, si configura come una tappa cruciale nella strategia del partito per radicarsi più profondamente nel tessuto sociale e amministrativo del capoluogo molisano.

La conferenza stampa non si limita a una mera presentazione di nuovi membri, ma si preannuncia come un momento di riflessione e di definizione delle priorità programmatiche per il territorio.

Alla guida dell’iniziativa, il senatore Enrico Borghi, figura di spicco nazionale di Italia Viva e vicepresidente del partito, apporterà una visione politica di ampio respiro, offrendo spunti di analisi e proposte concrete per affrontare le sfide che il Molise si trova a fronteggiare.

L’intervento del senatore Borghi si prospetta come un’occasione per delineare le linee guida del pensiero di Italia Viva in relazione alle dinamiche socio-economiche regionali, con particolare attenzione alle questioni legate allo sviluppo infrastrutturale, all’occupazione giovanile e alla tutela del patrimonio culturale.

Si prevede che il senatore affronti anche temi di rilevanza nazionale, tracciando un parallelo tra le problematiche locali e le strategie di rilancio del Paese.

A seguire, Angelo Santoro, coordinatore regionale di Italia Viva Molise, illustrerà i nomi e le motivazioni delle nuove adesioni al partito, evidenziando la crescente attrattiva del movimento tra diverse categorie sociali e professionali.

Santoro fornirà un quadro dettagliato dei profili dei nuovi membri, sottolineando la loro competenza e il loro impegno civico, elementi che, secondo i vertici del partito, rappresentano un valore aggiunto per l’azione politica di Italia Viva.

L’iniziativa, aperta al pubblico e alla stampa, mira a instaurare un dialogo costruttivo con la cittadinanza e con gli organi di informazione, promuovendo un confronto aperto e trasparente sulle questioni che interessano la comunità.

La presentazione del nuovo gruppo consiliare rappresenta un tassello importante nel percorso di crescita di Italia Viva in Molise, con l’obiettivo di affermarsi come forza politica propositiva e capace di interpretare le esigenze del territorio, contribuendo attivamente al suo sviluppo e al miglioramento della qualità della vita dei suoi cittadini.

L’evento si colloca in un contesto politico più ampio, caratterizzato da una crescente attenzione alle dinamiche locali e da una ricerca di nuove forme di partecipazione democratica.