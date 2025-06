Molise per la Pace: Appello al Cessate il Fuoco in Palestina

Il Consiglio regionale del Molise, con un gesto di coerenza trasversale che supera le divisioni politiche, ha espresso oggi un forte monito alla comunità internazionale attraverso l’approvazione unanime di una mozione che si fa portavoce di un imperativo morale: il raggiungimento di un cessate il fuoco immediato e sostenibile nei territori palestinesi. L’atto di indirizzo, lungi dall’essere una semplice formalità, rappresenta un impegno concreto da parte dell’assemblea regionale a sollecitare un’azione diplomatica incisiva e mirata.Il Presidente della Regione, Francesco Roberti, è stato formalmente incaricato di rappresentare questa ferma posizione presso il Governo nazionale, affinché si adoperi, in ogni foro istituzionale e internazionale, per favorire un’interruzione delle ostilità duratura e per riavviare un processo di pace strutturale. La risoluzione non si limita a richiedere un cessate il fuoco, ma proietta uno sguardo più ampio, riconoscendo che la mera interruzione delle armi è un palliativo insufficiente. È imperativo, infatti, agire per creare le condizioni che possano rendere possibile un ritorno al dialogo, mitigando le profonde ferite che il conflitto ha lasciato nella popolazione civile.La mozione delibera specificamente azioni concrete e urgenti: l’urgente e massiccia fornitura di aiuti umanitari alla popolazione civile, flagellata dalla violenza e dalla precarietà. Questo impegno si declina nella collaborazione sinergica con le organizzazioni internazionali, per garantire che gli aiuti raggiungano i bisognosi in modo efficiente ed equo, superando le barriere burocratiche e logistiche.Al contempo, l’assemblea regionale si fa promotrice di un rinnovato e robusto impegno diplomatico, mirato a rilanciare il processo di pace israelo-palestinese, basato sul principio fondamentale della soluzione dei due Stati. Questa visione, lungi dall’essere una formula astratta, rappresenta l’unica via praticabile per garantire la sicurezza e la prosperità di entrambe le popolazioni, riconoscendo il diritto all’autodeterminazione e alla sovranità nazionale. Si auspica che l’azione diplomatica si concentri sul disgelo delle posizioni, sulla creazione di canali di comunicazione costruttivi e sulla promozione di accordi che affrontino le cause profonde del conflitto, come le questioni territoriali, la gestione delle risorse idriche, il diritto al ritorno dei rifugiati e la sicurezza di tutti i cittadini.L’approvazione di questa mozione testimonia la sensibilità del Consiglio regionale del Molise nei confronti di una questione complessa e dolorosa, e l’aspirazione a un futuro di pace, giustizia e solidarietà per il Medio Oriente. È un segnale di speranza, un invito alla comunità internazionale a non rimanere indifferente di fronte alla sofferenza umana e a operare con determinazione per un futuro di convivenza pacifica.