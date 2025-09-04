Nuovo gruppo consiliare a Campobasso: svolta politica e nuove ambizioni

L’emergere di un nuovo gruppo consiliare all’interno del Comune di Campobasso segna un punto di svolta nella dinamica politica locale, ufficializzato ieri in una conferenza stampa che ha visto la partecipazione di Enrico Borghi, vicepresidente nazionale di Italia Viva.

La composizione del gruppo, guidato dal presidente del Consiglio comunale Giovanni Varra e arricchito dalla presenza del consigliere Antonio Madonna, entrambi provenienti inizialmente da schieramenti di centrodestra, costituisce un atto significativo di transizione e potenziale riconfigurazione delle forze in campo.

La genesi di questa scelta strategica, come ha sottolineato il coordinatore regionale di Italia Viva, Angelo Santoro, è frutto di un approfondito percorso di dialogo e confronto, mirato a trovare un punto di convergenza che rifletta l’identità e le ambizioni del partito.

Il Molise, secondo Santoro, si configura come un “laboratorio politico” ideale, un contesto in cui sperimentare nuove forme di aggregazione e di proposta politica.

L’adesione di figure precedentemente affiliate a differenti orientamenti politici testimonia l’apertura e l’inclusività di Italia Viva, un partito che si dichiara pronto ad abbracciare nuove sensibilità e a costruire ponti tra diverse anime del dibattito pubblico.

La scelta di Varra e Madonna, figure di comprovata esperienza amministrativa, rappresenta un investimento nel futuro del capoluogo molisano.

L’obiettivo dichiarato è quello di restituire centralità a Campobasso, una città che, negli ultimi decenni, ha mostrato segni di un rallentamento nello sviluppo economico e sociale.

Il gruppo consiliare si propone di promuovere politiche innovative, orientate alla crescita sostenibile, alla valorizzazione del territorio e alla creazione di opportunità per i cittadini.

L’ingresso di questi consiglieri nel gruppo di Italia Viva ha inevitabilmente suscitato reazioni contrastanti, con alcune polemiche emerse all’interno delle forze di opposizione.

Tuttavia, la leadership di Italia Viva ha ribadito con fermezza la volontà di superare le divisioni ideologiche e di lavorare per il bene comune, ponendo al centro l’interesse dei cittadini.

L’auspicio è che Varra e Madonna, forte delle loro competenze e della visione politica di Italia Viva, siano in grado di interpretare al meglio le esigenze del territorio e di contribuire a rilanciare la vitalità del capoluogo molisano, incarnando un modello di politica pragmatica, orientata ai risultati e aperta al dialogo costruttivo con tutte le componenti sociali e politiche.

La sfida è ardua, ma il nuovo gruppo consiliare sembra determinato ad accettarla con spirito propositivo e un forte impegno civile.