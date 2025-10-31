Campobasso FC: indagine federale, la società si difende

Il Campobasso Football Club, società calcistica operante nel girone B della Lega Pro, si trova a fronteggiare un’indagine federale innescata da una segnalazione proveniente dalla neonata Commissione di Verifica dell’Equilibrio Economico e Finanziario delle società professionistiche.

La Procura Federale ha comunicato l’intenzione di deferire formalmente il club, sollevando interrogativi sulla sua tenuta finanziaria.

La società, pur ribadendo con fermezza la propria condotta regolare e trasparente, ha immediatamente affidato un mandato a propri consulenti legali, impegnandosi a fornire la massima collaborazione e a garantire piena trasparenza in ogni fase del procedimento.

Il Campobasso FC si dimostra fiducioso di poter chiarire la situazione e di poter dimostrare la correttezza del proprio operato.

L’indagine si concentra su una discrepanza marginale, pari a circa 14.000 euro su un monte salari complessivo di oltre 600.000 euro.

La società sottolinea che questo importo, sebbene rilevato, non concerne direttamente i periodi oggetto del controllo specifico (luglio e agosto 2025) né i relativi oneri contributivi.

Inoltre, la contestazione non riguarda l’attuale stagione sportiva.

La società ha precisato di aver saldato regolarmente tutte le mensilità arretrate di luglio e agosto 2025, inclusi i relativi contributi INPS e IRPEF, ben prima della scadenza prevista del 16 ottobre 2025.

Nonostante la contestazione, e in un gesto di proattività volto a dissipare ogni dubbio, la società ha provveduto a regolarizzare integralmente la posizione in questione il 20 ottobre 2025, data in cui aveva ricevuto una comunicazione informale relativa alla presunta debito.

Questo atto di regolarizzazione, documentato ufficialmente presso la Figc, testimonia l’impegno del club a operare in piena conformità alle normative vigenti e la volontà di risolvere rapidamente la questione in attesa della decisione del Tribunale Federale Nazionale, che determinerà la validità o meno del presunto debito contestato.

Il Campobasso Football Club ribadisce la propria fiducia nel sistema giudiziario sportivo e si impegna a fornire tutte le informazioni necessarie per una rapida e corretta risoluzione della vicenda, con l’obiettivo di tutelare l’immagine del club e garantire la continuità del progetto sportivo.

La società è consapevole dell’importanza di un equilibrio finanziario solido per la sostenibilità del club e conferma il proprio impegno a perseguire tale obiettivo.