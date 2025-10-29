Hidro Sport Campobasso trionfa a Riccione: qualificati ai Nazionali!

L’eccellenza molisana si fa strada a Riccione: la società Hidro Sport di Campobasso celebra un trionfo ai prestigiosi ‘Trofeo Nuoto Riccione’, incassando un carico significativo di qualifiche per i Campionati Italiani.

Un risultato che testimonia l’impegno profuso, la dedizione degli atleti e la qualità del lavoro tecnico svolto.

La performance di Giovanna Muccitto si configura come l’evento più luminoso di questa edizione.

La giovane nuotatrice ha mostrato una supremazia incontrastata nei 100 dorso, sigillando il suo biglietto per i nazionali con una performance dirompente.

La sua capacità di gestire la gara, unita a una tecnica impeccabile, le ha permesso di strappare il pass anche nei 50 dorso, consolidando la sua posizione come atleta di spicco nel panorama nazionale.

Marta Ziccardi si è distinta per una versatilità impressionante, conquistando un “triplo biglietto” nelle gare di rana.

La sua vittoria nei 100 rana è stata l’apice di una serie di performance di alto livello, seguita da un incoraggiante terzo posto nei 200 rana e da ottimi piazzamenti nei 50 rana e nei 50 stile libero.

Questa polivalenza attesta la sua solida preparazione e la sua capacità di adattarsi a diverse specialità, un elemento cruciale per affrontare le sfide del nuoto agonistico.

Michele Gasbarrino ha dimostrato grande tenacia e determinazione nei 200 farfalla, conquistando il primo posto e il meritato pass per i Campionati Italiani.

La sua gara è stata caratterizzata da una gestione intelligente del ritmo e da una forza mentale invidiabile.

Christian Giamberardino, con un tempo al fulmicotone, si è piazzato al secondo posto nei 200 farfalla, ottenendo la qualificazione e confermando il crescente livello della squadra campobassana.

La sua prestazione sottolinea la competizione interna e la spinta a migliorarsi che contraddistingue il gruppo.

Questi risultati non sono solo una vittoria individuale per gli atleti, ma rappresentano un successo collettivo per l’Hidro Sport, un trampolino di lancio per il futuro e un motivo di orgoglio per l’intera comunità molisana, che può contare su una realtà sportiva capace di competere ad alti livelli e di portare il nome del territorio in tutta Italia.

La qualificazione a questi campionati è il frutto di anni di duro lavoro, disciplina e passione per il nuoto.