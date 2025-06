Estate: oltre 2.000 opportunità di lavoro con Umana da turismo a sanità

(Adnkronos) – Con l’arrivo della stagione estiva, cresce la domanda di personale in tutta Italia e sono più di 1.750 le posizioni aperte con Umana in diversi settori: Turismo e Ristorazione (400 posti), Grande Distribuzione Organizzata (500), Sanità (500), Servizi alla persona (250), Moda e Lusso (250) e Sanificazione e Pulizie (100). Le selezioni sono attive già da aprile, ma è durante il mese di maggio, in particolare nelle ultime settimane, che si è registrata la maggiore concentrazione di richieste. Le filiali Umana e le sue Aree specialistiche sono impegnate ogni giorno per rispondere alle esigenze di centinaia di aziende in cerca di personale qualificato. Per candidarsi: www.umana.it. Ecco le figure ricercate nelle singole aree. -Turismo e Ristorazione. L’Area specialistica Turismo e Ristorazione ha attivato oltre 400 ricerche per strutture ricettive, ristoranti e stabilimenti turistici in località balneari, montane, lacustri e città d’arte. Le figure più ricercate includono chef de rang, cuochi, commis di cucina, baristi, camerieri e camerieri ai piani, oltre a bagnini con brevetto. Le regioni maggiormente interessate sono Liguria, Piemonte, Toscana, Umbria, Emilia Romagna, Lazio, Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. -Grande Distribuzione Organizzata (Gdo). Umana è alla ricerca di circa 500 risorse per la Gdo, da inserire in supermercati e ipermercati nel Nord e Centro Italia. Le posizioni includono addetti vendita, addetti rifornimento scaffali e operatori per i banchi macelleria, gastronomia e pescheria. Sono previste anche opportunità formative pre-assuntive gratuite per i profili junior. Particolare attenzione alle aree del Garda, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte, Liguria, Toscana, Emilia Romagna, Lombardia e Lazio. -Sanità e Servizi alla persona. Cresce anche la richiesta di personale nel settore sanitario, con 500 nuove opportunità per operatori socio-sanitari (Oss) e infermieri. Le posizioni sono attive sia in strutture pubbliche sia in realtà private, specialmente in Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia. Si ricercano professionisti con esperienza e disponibilità immediata, ma anche neodiplomati e neolaureati da inserire attraverso percorsi strutturati. Flessibilità, capacità di lavoro in équipe e attenzione al paziente sono tra le qualità più richieste. Cresce anche la domanda di personale nei servizi alla persona, con 250 opportunità in tutta Italia per assistenti familiari, colf e babysitter. Le figure più ricercate sono conviventi o a giornata, con esperienza nell’assistenza a persone anziane, disabili o bambini. Sensibilità, affidabilità e capacità relazionali sono tra i requisiti più apprezzati. -Moda e Lusso. Nel settore Moda e Lusso, sono circa 250 i profili ricercati per boutique e brand di alto livello. Le opportunità si concentrano soprattutto a Milano, Firenze, Roma, Venezia e Bologna, ma anche in rinomate località turistiche come Capri, Forte dei Marmi, Porto Cervo e Taormina. Si cercano addetti agli acquisti, Hr, buyer, modellisti, magazzinieri e operatori tessili, oltre a figure per la vendita retail come sales assistant, store manager e runner. Per i ruoli a contatto con il pubblico è richiesta una buona conoscenza dell’inglese e, sempre più spesso, anche di una seconda lingua (tra cui arabo e cinese). -Sanificazione e Pulizie. Infine, oltre 100 posizioni sono disponibili nei servizi di pulizia e igienizzazione, sia in ambito sanitario che turistico. Le richieste provengono principalmente dal Nord Italia, con particolare concentrazione in Veneto e Trentino Alto Adige. —lavoro/offerte-lavorowebinfo@adnkronos.com (Web Info)