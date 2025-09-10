Aprilia Racing in visita a Brembo: eccellenza italiana a confronto alle porte di Misano

(Adnkronos) – Alla vigilia del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, Aprilia Racing ha fatto tappa a Bergamo per una visita speciale alla sede centrale di Brembo, simbolo mondiale della tecnologia frenante che quest’anno celebra i suoi 50 anni nel Motorsport. Guidata dal CEO Massimo Rivola e con i piloti Jorge Martin e Marco Bezzecchi, la delegazione ha vissuto un momento di incontro con il top management Brembo Matteo Tiraboschi (Presidente Esecutivo), Alberto Bombassei (Presidente Emerito), Mario Almondo (COO Brembo Performance), Mauro Piccoli (CMO) e Luca Di Leo (CCO) in un dialogo tra storie di innovazione e visioni future. La visita è poi proseguita nello stabilimento Racing di Curno, cuore produttivo dei sistemi frenanti destinati alle massime categorie del Motorsport. Pinze, dischi, pastiglie, pompe freno e cerchi Marchesini hanno preso forma davanti agli occhi dei piloti, che hanno potuto scoprire da vicino le tecnologie e i processi che ogni giorno trasformano l’eccellenza ingegneristica in prestazioni da record.

Massimo Rivola CEO Aprilia Racing ha dichiarato: “Conosco tante persone Brembo da anni, con Mario Almondo ci conosciamo da una vita, eravamo giovani manager in Formula 1. Ora abbiamo qualche annetto in più, ma rappresentiamo due eccellenze italiane giunte ai massimi livelli sportivi. Il nostro obiettivo è provare a vincere ogni GP e per riuscirci abbiamo bisogno di chi le cose le sa fare bene e al massimo livello tecnologico come Brembo. Passeggiando tra i reparti produttivi oggi ho respirato passione, competenza ed entusiasmo tra i collaboratori. La sinergia tra Aprilia Racing e Brembo è fondamentale per affrontare con successo una competizione come la MotoGP”.

Il tour si è concluso con l’incontro tra la delegazione Aprilia e i circa 250 collaboratori di Brembo Performance, un momento di condivisione e riconoscenza verso chi, con professionalità quotidiana, contribuisce a scrivere nuove pagine di sport e innovazione.

