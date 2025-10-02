BMW Group apre a Debrecen il suo stabilimento più innovativo e sostenibile

(Adnkronos) – Con una cerimonia che ha intrecciato tradizione ungherese e spirito d’innovazione, BMW Group ha inaugurato ufficialmente lo stabilimento di Debrecen, il più moderno della propria rete industriale globale. Alla presenza del presidente Oliver Zipse, del Primo Ministro Viktor Orbán e delle principali figure istituzionali e manageriali, è stato celebrato un investimento che segna l’inizio di una nuova era produttiva. A fine ottobre, infatti, proprio da Debrecen uscirà la prima BMW iX3 di serie appartenente alla Neue Klasse, la gamma che ridefinisce il futuro elettrico e sostenibile del marchio. Progettato interamente in ambiente virtuale e realizzato secondo la strategia BMW iFactory, lo stabilimento rappresenta il primo sito produttivo del Gruppo ad operare esclusivamente con energia da fonti rinnovabili.

Zipse ha sottolineato l’importanza di questa scelta: “Debrecen è il nostro primo impianto a zero combustibili fossili e il primo a produrre veicoli della Neue Klasse. Questo stabilimento sarà decisivo per il futuro del BMW Group e un chiaro segnale di fiducia verso l’Europa come centro industriale competitivo”. Lo stabilimento ungherese non è solo un centro di produzione, ma anche un motore di crescita per l’intera regione. Dal 2018, anno della decisione di costruire il sito, l’investimento ha generato oltre 2.000 posti di lavoro diretti e favorito l’insediamento di nuovi fornitori e operatori di servizi. Parallelamente, la collaborazione con l’Università di Debrecen e con il DSZC ha rafforzato i programmi di istruzione duale, creando un polo formativo di rilevanza nazionale.

