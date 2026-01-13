Al via a Milano ‘Ai Festival’, 2 giorni di formazione avanzata con oltre 150 esperti

- Advertisement -

(Adnkronos) – Ai Festival 2026 arriva a Milano il 21 e 22 gennaio, con oltre 150 speaker internazionali e più di 115 speech che guideranno due giornate di formazione avanzata sull’intelligenza artificiale. Con il programma completo ora disponibile online, la terza edizione di Ai Festival – 'Empowering the agentic era' si conferma come uno dei principali appuntamenti europei dedicati all’intelligenza artificiale applicata. L'evento, powered by Wmf-We make future e ideato da Search on media group, riunirà esperti ed esperte da tutto il mondo, aziende leader, big tech e centri di ricerca internazionali, impegnati nello sviluppo e nell’adozione concreta dell’Ai, tra cui Esa-European space agency, Microsoft, Lenovo e Istituto italiano di tecnologia (Iit). "Ai Festival, anche nella sua terza edizione, si configura come un momento strategico per comprendere la trasformazione introdotta dall’Agentic Era -spiega Cosmano Lombardo, founder e ceo di Search on media group e ideatore di Ai Festival e Wmf-We make future-. In questa fase, l'intelligenza artificiale diventa un sistema capace di collaborare e prendere decisioni all’interno dei processi umani e organizzativi. Governare questo cambiamento richiede competenze avanzate, visione sistemica e un confronto costante tra industria, società e mercato: l’evento nasce per mettere in relazione questi attori e creare del valore concreto. La presenza di figure come Daniele Pucci, ceo di Generative Bionics e di importanti realtà di ricerca e industria testimonia la volontà di favorire un dialogo concreto tra scienza e applicazioni operative. L’obiettivo è accompagnare aziende e professionisti nella progettazione consapevole di questo nuovo scenario tecnologico, economico e sociale". Ai Festival è in programma il 21 e 22 gennaio nell’edificio Roentgen dell'università Bocconi, main partner della manifestazione, con il patrocinio del Comune di Milano e vedrà Dell Technologies e Intel come main sponsor. Partner dell’edizione sono anche Cineca, Esa-European space agency, Enia-Ente nazionale per l'intelligenza artificiale e YesMilano, brand ufficiale di Milano&Partners che promuove grandi eventi per consolidare il posizionamento internazionale della città catalizzando investimenti e talenti globali. Radio partner Rds, Mobility partner scuter. Il fulcro delle due giornate del Festival sarà la Plenaria, dove esperti ed esperte del panorama internazionale guideranno la riflessione sull'Agentic Era, esplorando l’evoluzione dell’intelligenza artificiale verso sistemi sempre più autonomi, capaci di interagire con il mondo fisico, prendere decisioni e generare valore reale. Tra i protagonisti anche Daniele Pucci, ceo di Generative Bionics, spin-off dell’Istituto italiano di tecnologia. Pucci è tra le figure chiave nel campo della robotica ed embodied AI, alla guida del team che ha sviluppato Gene.01, l'umanoide che ha aperto il Ces 2026, un robot capace di muoversi nel mondo fisico e percepire se stesso grazie all’intelligenza artificiale: un progetto che punta a ridefinire il modo in cui le macchine interagiscono fisicamente con l’ambiente e con le persone. La presenza di Daniele Pucci rafforza il dialogo tra ricerca avanzata, industria e applicazioni reali, portando sul palco di Ai Festival una visione concreta di come l’Ai agentica e la robotica stiano ridefinendo il rapporto tra intelligenza artificiale e mondo reale. Tra i protagonisti confermati del Festival anche figure di rilievo dell’ecosistema italiano e internazionale dell’Ai tra cui Chiara Cocchiara, senior innovation officer presso Esa, Marco Fanizzi, vice president sales & managing director di Dell Technologies Italia, Alessandra Poggiani, general manager presso Cineca, Arianna Traviglia, direttrice Ccht di istituto italiano di tecnologia, Daniele Manca, deputy editor-in-chief di Corriere Della Sera in dialogo con Gianmario Verona, full professor of Innovation management dell'università Bocconi, Davide Dattoli, founder & executive chairman di Talent Garden, Pier Luigi Pisa, giornalista de La Repubblica e Italian Tech, Sasha Luccioni, Ai and climate researcher, Nestor Maslej, research manager human-centered Ai Stanford University, Rika Nikazawa, executive head, global strategic innovation Ntt Data, Guido Scorza, componente del collegio del Garante per la protezione dei dati personali. In programma anche la tavola rotonda sul tema 'L'Ai e la sfida dimensionale dell'Italia' che vede protagonisti Marco Gay, executive president di Zest Investments, Giovanni Zazzerini, secretary general di Insme, Gianluca Galgano, Italy head of startup and venture capital di Ey, Vincenzo Di Nicola, head of the Artificial intelligence fund di Cdp venture capital e Massimo Calzoni promotion manager, support services and coordinator of the Invitalia Startup System di Invitalia. La conduzione della Plenaria è affidata a Fjona Cakalli, tech reporter, content creator & presenter Techprincess.it e Jakidale, Youtuber & content creator. Accanto alla Plenaria, il programma formativo di Ai Festival 2026 si sviluppa in un ventaglio di sale dedicate a contenuti avanzati, casi studio e modelli applicativi concreti. Ai Deep Dive propone sessioni specialistiche ad alta intensità tecnica, focalizzate su approfondimenti verticali dell’intelligenza artificiale. Ai Horizons offre keynote ispirazionali e casi d’uso trasformativi, con speaker di alto profilo che spiegano il 'perché' dell’Ai e offrono insight strategici sulla sua evoluzione. Innovation Arena è lo spazio delle idee e delle storie di founder, investitori e innovatori: un’arena di confronto diretto per indagare come i modelli emergenti stanno plasmando l’ecosistema dell’Ai. Impact Forum approfondisce l’impatto dell’Ai nei diversi settori della società, con conferenze e tavoli di discussione sui suoi effetti concreti su business, cultura, Pubblica amministrazione e sostenibilità. Governance & Legal tech esplora l’Ai applicata a regolamentazione, governance e innovazioni legali. Infine, Ai Solution e Ai Tools & Business presentano tool, software e servizi che stanno trasformando il mercato, attraverso micro-talk verticali e dimostrazioni live. Gli speaker presenti copriranno un ampio ventaglio di di temi, dall’adozione dell’intelligenza artificiale in azienda alle infrastrutture tecnologiche, governance ed etica dell’AI fino all’impatto sociale e organizzativo dei sistemi intelligenti, con approfondimenti dedicati anche a sandbox regolatorie, compliance e modelli di Ai responsabile. Il programma vedrà la partecipazione di figure di primo piano del mondo della ricerca, dell’industria e della divulgazione, tra cui Claudio Arlandini, project manager di Ai Factory presso il consorzio interuniversitario Cineca, Gaia Contu, divulgatrice scientifico-filosofica e dottoranda alla Scuola superiore Sant’Anna di Pisa e Carlo Rinaldi, Cmo di Humans.tech, che condividerà insight su infrastrutture e sistemi intelligenti. Le due giornate alterneranno momenti di visione strategica a sessioni di approfondimento, consentendo ai partecipanti di costruire un percorso formativo personalizzato tra formazione avanzata, casi concreti e confronto diretto con esperti, aziende e centri di ricerca. Ad arricchire la proposta formativa anche 3 workshop tematici: sessioni ad alta specializzazione strutturati per offrire competenze Ai avanzate per l’applicazione nei processi aziendali. I temi spaziano dalla prototipazione rapida a sistemi predittivi e data analysis, fino alla strategia sales e sono pensati per rispondere alle esigenze di diverse figure professionali tra le quali sales manager, founder, data analyst, consulenti, business intelligence manager, developer, product manager e innovation manager. Il programma formativo completo è disponibile online.

—tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)