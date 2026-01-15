Animal Crossing arriva su Switch 2 per i 25 anni della serie, tutte le novità

- Advertisement -

(Adnkronos) – Nonostante siano trascorsi diversi anni dal debutto, Animal Crossing: New Horizons continua a rappresentare un pilastro fondamentale dell'ecosistema Nintendo. Con quasi cinquanta milioni di copie distribuite, il titolo si posiziona stabilmente come il secondo software più venduto sulla piattaforma ibrida, superato soltanto dal colosso Mario Kart 8 Deluxe. In occasione del venticinquesimo anniversario della serie, la casa di Kyoto ha deciso di rilanciare l'esperienza attraverso un doppio intervento: un corposo aggiornamento gratuito e una versione ottimizzata per l'hardware di nuova generazione, pensata per sfruttare le potenzialità tecniche della recente Switch 2. L'update 3.0 introduce una serie di infrastrutture inedite volte a espandere le possibilità creative degli utenti su entrambe le generazioni di console. Tra queste spicca l'apertura di una struttura alberghiera gestita da Remo e dalla sua famiglia, situata presso il pontile dell'isola e aperta al flusso turistico. La gestione delle camere e la consegna di specialità locali permettono di accumulare buoni spendibili in un negozio di souvenir, dove è possibile reperire oggetti rari, vestiario a tema vacanziero e perfino riproduzioni di console storiche Nintendo, utilizzabili per giocare a titoli retrò tramite l'abbonamento online. Per rispondere alle esigenze dei giocatori più attivi, il magazzino domestico è stato esteso fino a novemila slot, includendo ora anche la flora. Il ritorno di Resetti semplifica inoltre le operazioni di sgombero del terreno, mentre le nuove Isole Sognidoro offrono la possibilità di gestire fino a tre scenari aggiuntivi oltre a quello principale, arricchiti da collaborazioni con brand come LEGO o serie storiche come Zelda e Splatoon. Il passaggio alla Nintendo Switch 2 Edition porta con sé un avanzamento tecnologico significativo, garantendo una risoluzione che raggiunge i 4K in modalità televisiva per un'esperienza visiva decisamente più definita. L'interazione con l'ambiente beneficia dei nuovi Joy-Con 2, i cui comandi ricalcano la precisione di un puntatore mouse per facilitare il posizionamento degli arredi negli spazi aperti e chiusi. Tra le novità hardware sfruttate dal software figurano il microfono integrato, necessario per utilizzare lo strumento megafono e chiamare i residenti a voce, e il supporto alla GameChat con telecamera USB-C per visualizzare le espressioni degli amici in tempo reale. Anche il comparto multigiocatore subisce un potenziamento, estendendo il limite a dodici partecipanti contemporanei online, consolidando l'isola come uno spazio di aggregazione virtuale sempre più complesso.

