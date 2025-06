Barlocco, Motorola terzo brand in Italia grazie a innovazione e accessibilità

(Adnkronos) – "Le nuove famiglie edge e razr incarnano perfettamente la strategia di innovazione e accessibilità che ha permesso a Motorola di raggiungere il 15% di market share in Italia. Il nostro brand è ora il terzo player del mercato mobile a volume grazie a un approccio incentrato su prodotti di fascia media con caratteristiche premium a prezzi accessibili, rivolti in particolare alla Gen Z, bilanciando innovazione potenziata dall’AI, design ricercato e materiali unici". Lo sottolinea Carlo Barlocco, Executive Director & General Manager di Motorola in Italia ricordando come "grazie anche alle nostre partnership in 3 anni abbiamo riportato in alto un brand che era forte". "Innovare per noi significa introdurre sempre nuovi form factor e ampliare la nostra lineup" aggiunge Barlocco che segnala come "In un mercato consumer in contrazione abbiamo l'obiettivo di crescere e l'intelligenza artificiale porterà a breve i consumatori ad ambire a un upgrade" dei dispositivi". Barlocco spiega: "Stiamo lavorando da una parte sulle performance, quindi sull’hardware e sul software, investendo molto in AI; dall’altra sul design, curando i materiali, i colori, la durevolezza e la sostenibilità, e ampliando il nostro ecosistema oltre gli smartphone". Evidenziando i passi in avanti compiuti con le nuove famiglie Edge e Razr, contraddistinti da innovativi materiali premium , dalle finitura in legno o in Alcantara, o da nuove funzionalità Moto Ai, il manager sottolinea come "l’intelligenza artificiale, di cui questi telefoni presentano funzionalità avanzate grazie alla collaborazione con leader globali, e che vogliamo portare a tutti, ci permetterà di ridefinire l'esperienza smartphone". "Stiamo già lavorando ad un AI predittiva, che ci conosce e ci suggerisce proattivamente azioni, garantendo la massima personalizzazione, con un focus costante su sicurezza e privacy” spiega Barlocco con un riferimento alle quattro nuove funzionalità di Moto Ai che trasformano le interazioni quotidiane: Next Move, Playlist Studio, Image Studio e Look and Talk. Ad esempio, con Next Move gli utenti possono ora ricevere consigli personalizzati in base a ciò che è sullo schermo mentre Playlist Studio permette di impostare l'atmosfera della giornata creando una playlist perfetta, Image Studio portanuovo intrattenimento nelle chat di gruppo e sui social medi mentre Look and Talk ti permette di sbloccare razr 60 ultra con una semplice occhiata. Per rendere questa evoluzione più 'fluida' possibile Motorola si è integrata con i principali leader del settore come Google, Meta, Microsoft e Perplexity per un'assistenza, un controllo e un accesso potenziati a strumenti potenti, aumentando la produttività, la creatività e la comodità quotidiana. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)