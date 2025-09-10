Ecovacs Robotics, Danny An: “Innovazione guidata dagli utenti per semplificare la vita di milioni di famiglie”

(Adnkronos) – Nell'intervista a Danny An, General Manager Emea & Nbd di Ecovacs Robotics, emergono le strategie con cui l'azienda sta ridefinendo la robotica domestica: dall'ascolto costante dei consumatori alla spinta su ricerca e sviluppo, con oltre 50 milioni di dollari investiti negli ultimi anni. Dai robot aspirapolvere DEEBOT alle soluzioni per vetri e giardini, Ecovacs punta a un ecosistema sostenibile e tecnologicamente avanzato che oggi raggiunge più di 38 milioni di famiglie in tutto il mondo, con innovazioni nate direttamente dai bisogni reali degli utenti. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)