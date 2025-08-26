GCC Pokémon Pocket: annunciata la nuova espansione “Sorgenti Recondite” – Il video

(Adnkronos) – The Pokémon Company ha annunciato, per mezzo di una nota ufficiale, il lancio di una nuova espansione per il popolare Gioco di Carte Collezionabili Pokémon Pocket: Sorgenti Recondite. A partire dal 28 agosto, i giocatori potranno accedere a nuove buste di espansione che arricchiscono l'app con una serie di carte inedite e molto attese.

Questa nuova espansione segna il ritorno dei Pokémon leggendari di Johto, con i potenti Raikou, Entei e Suicune come protagonisti. Oltre a questi, la serie Sorgenti Recondite introdurrà anche altri Pokémon originari di Johto e Hoenn, offrendo ai collezionisti la possibilità di espandere le proprie collezioni con alcune delle creature più amate dai fan. Un nuovo trailer che anticipa il contenuto delle buste di espansione è già disponibile sul canale ufficiale Pokémon su YouTube, offrendo un primo sguardo al futuro dell'app. Il lancio dell'espansione è accompagnato da una serie di eventi a tempo limitato, che offriranno ai giocatori ricompense esclusive e sfide inedite.

Evento bonus Zoroark: dalle 08:00 italiane del 3 settembre alle 07:59 italiane del 13 settembre, i giocatori potranno partecipare a speciali lotte con la CPU per ottenere nuove carte promozionali, inclusa quella di Zoroark.

Settimana bonus: dal 7 al 14 settembre (dalle 08:00 italiane del 7 settembre alle 07:59 italiane del 14 settembre), il completamento di nuove missioni settimanali offrirà ricompense come Clessidre buste e altri bonus.

Evento pesca misteriosa: Dal 14 al 24 settembre (dalle 08:00 italiane del 14 settembre alle 07:59 italiane del 24 settembre), i giocatori avranno la possibilità di ottenere nuove carte promozionali di Miltank e Phanpy e di guadagnare Buoni negozio evento completando missioni specifiche.

Evento comparsa massiccia di Pokémon di tipo Acqua: Dal 25 settembre al 1 ottobre (dalle 08:00 italiane del 25 settembre alle 07:59 italiane del 1 ottobre), le carte legate ai Pokémon di tipo Acqua avranno una maggiore probabilità di apparire nelle pesche rare ed extra. Per ulteriori informazioni sul Gioco di Carte Collezionabili Pokémon Pocket, gli utenti possono consultare il sito ufficiale su Pokemon.it/GCCPocket. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)