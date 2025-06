GTA Online, in arrivo l’espansione Money Fronts

(Adnkronos) – Rockstar Games ha annunciato il rilascio di Money Fronts, nuovo aggiornamento di GTA Online, previsto per il 17 giugno. L’espansione introduce un sistema articolato per la gestione e il riciclaggio dei profitti derivanti da attività illecite, offrendo ai giocatori la possibilità di acquistare imprese locali da utilizzare come copertura. All’interno della nuova struttura narrativa, i giocatori entreranno in contatto con Martin Madrazo, figura già nota dell’universo di GTA, che fungerà da intermediario verso nuovi consulenti specializzati nella costruzione di un portafoglio di attività apparentemente legittime. L’obiettivo è quello di mascherare i flussi di denaro attraverso operazioni commerciali di facciata, consolidando una rete di imprese redditizie che assicurano un afflusso continuo di fondi apparentemente regolari. Il primo investimento disponibile sarà l’autolavaggio “Hands On” situato a Strawberry, presentato come attività dal profilo basso ma economicamente vantaggiosa. Questo business fungerà da fulcro per ulteriori espansioni, con la possibilità di acquisire il negozio di cannabis Smoke on the Water e la compagnia turistica Higgins Helitours, ciascuna in grado di generare utili integrando dinamiche legate alla coltivazione e alla logistica aerea. L’aggiornamento introduce anche una nuova dinamica denominata Attenzione, che misura il grado di esposizione delle operazioni illegali. Per mantenere la copertura e garantire la continuità dei ricavi passivi, sarà necessario adottare comportamenti coerenti con il ruolo di imprenditore legittimo. Dal punto di vista dei contenuti, Money Fronts arricchirà il parco veicoli di GTA Online con l’aggiunta di nuovi modelli, tra cui i SUV Karin Everon RS e Woodlander, e la muscle car Declasse Tampa GT. Sarà inoltre introdotta una moto della polizia Western, accompagnata da una nuova uniforme tematica per missioni legate alle forze dell’ordine. L’aggiornamento prevede anche una serie di interventi sull’esperienza di gioco, come l’estensione dell’utilizzo del disturbatore di frequenze a 50 veicoli aggiuntivi, la possibilità di saltare sequenze cinematiche nelle missioni già completate e l’incremento delle fonti di Punti Arena. Novità anche nelle missioni di vendita, con l’opzione di estendere il timer del segnale globale e disabilitare l’utilizzo del furgone Boxville per le consegne dell’MC. Gli abbonati a GTA+ avranno accesso anticipato alla nuova supercar Överflöd Suzume, oltre alla possibilità di effettuare due giri giornalieri alla ruota fortunata del Diamond Casino & Resort, insieme ad altri vantaggi esclusivi. Money Fronts sarà disponibile dal 17 giugno su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)