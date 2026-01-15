Il seguito di Subway Surfers in arrivo su iOS e Android

- Advertisement -

(Adnkronos) – A quattordici anni dal debutto del fenomeno globale che ha ridefinito il genere degli endless runner, la serie di Subway Surfers si espande con un nuovo capitolo principale. Il titolo, denominato Subway Surfers City, abbandona la formula itinerante del World Tour per concentrarsi su una narrazione geografica più definita, ambientata nel cuore pulsante del franchise: Subway City. La metropoli moderna e multiculturale sarà suddivisa in quattro distretti iniziali, tra cui The Docks e Delorean Park, che fungeranno da teatro per una struttura di gioco arricchita da contenuti stagionali, personaggi inediti e hoverboard personalizzabili. L'evoluzione del gameplay introduce elementi tecnici assenti nell'originale del 2012, come le pedane di accelerazione, il movimento di stomp e lo scudo rimbalzante, nel tentativo di aggiornare una formula che ha garantito al franchise oltre 4,5 miliardi di download complessivi. L'offerta si articolerà attraverso tre diverse modalità di gioco: alla classica corsa infinita si affiancheranno il City Tour, caratterizzato da missioni e livelli specifici, e una sezione Eventi dedicata a sfide a tempo e percorsi finiti, pensati per diversificare l'esperienza dei circa 150 milioni di utenti attivi mensili che ancora frequentano il gioco. L'arrivo di questo sequel, previsto per il 26 febbraio con preregistrazioni già aperte, segue la sperimentazione avvenuta con lo spin-off Subway Surfers Tag su Apple Arcade e punta a consolidare un primato commerciale basato su numeri record.

—tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)