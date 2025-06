iPadOS 26, il tablet Apple sempre più simile ai Mac

(Adnkronos) – Apple ha annunciato in anteprima iPadOS 26, definito come l’aggiornamento più significativo mai introdotto per il sistema operativo dedicato ai propri tablet. La nuova versione introduce modifiche sostanziali in termini di design, produttività, gestione delle finestre e capacità di elaborazione, rafforzando ulteriormente la vocazione dell’iPad come dispositivo polivalente per l’utenza professionale e creativa. Il nuovo design si distingue per l’uso di Liquid Glass, un linguaggio software traslucido in grado di adattarsi dinamicamente ai contenuti e agli input, con l’obiettivo di migliorare la leggibilità e l’organizzazione visiva dell’interfaccia. La revisione estetica coinvolge anche schermata Home, Centro di Controllo e applicazioni di sistema come Mail, Safari e Apple Music, uniformando l’aspetto visivo a quello di altri ambienti Apple. Sul piano operativo, iPadOS 26 introduce un sistema di gestione delle finestre completamente riprogettato. Le applicazioni possono essere ridimensionate, disposte liberamente e conservano la configurazione tra le sessioni. Il supporto alla disposizione a mosaico, la nuova funzione Exposé e la compatibilità con Stage Manager e monitor esterni contribuiscono a un ambiente multitasking più efficiente. La nuova barra dei menu consente l’accesso rapido ai comandi contestuali, con opzioni personalizzabili a disposizione degli sviluppatori. Le funzionalità legate all’intelligenza artificiale vengono ulteriormente integrate attraverso Apple Intelligence. Tra le novità figurano la traduzione in tempo reale in app come Messaggi, FaceTime e Telefono, la generazione di immagini con Image Playground, e la possibilità di creare Genmoji personalizzate. Le nuove azioni intelligenti disponibili nei Comandi Rapidi estendono le possibilità di automazione e personalizzazione dei flussi di lavoro. L’app File riceve un aggiornamento significativo, con una nuova Vista elenco a colonne ridimensionabili, cartelle personalizzabili e l’opzione di inserire scorciatoie nel Dock. È possibile inoltre impostare app predefinite per l’apertura di specifici tipi di file. L’introduzione dell’app Anteprima su iPad consente la visualizzazione e modifica di PDF e immagini, con supporto all’annotazione tramite Apple Pencil. Tra le funzionalità orientate all’utenza professionale, si segnala la possibilità di eseguire attività in background e gestirle tramite un’interfaccia dedicata. L’aggiornamento introduce anche nuove opzioni per l’ingresso audio per app e siti web specifici, il supporto all’isolamento vocale e una gestione avanzata della registrazione e condivisione dei contenuti multimediali tramite la funzione Local Capture. L’offerta software si amplia con il debutto su iPad dell’app Diario, che consente la registrazione di pensieri, immagini, audio e altre informazioni con organizzazione tematica e geolocalizzata. È inoltre disponibile una nuova app Apple Games, che introduce la funzione Game Overlay per l’accesso rapido a impostazioni e attività durante le sessioni di gioco. L’app Messaggi viene aggiornata con nuove opzioni di personalizzazione grafica, sondaggi integrati e strumenti per la gestione delle conversazioni di gruppo. L’app Telefono viene resa disponibile su iPad con funzioni come Hold Assist e Call Screening. iPadOS 26 include ulteriori novità, tra cui uno strumento di scrittura calligrafica per Apple Pencil, miglioramenti all’app Calcolatrice con grafici 3D, e l’importazione/esportazione di note in formato Markdown. Le nuove funzionalità di accessibilità comprendono la modalità di lettura semplificata, il supporto avanzato ai display braille e la possibilità di condividere temporaneamente le impostazioni di accessibilità su altri dispositivi. A partire da oggi, le nuove funzionalità possono essere testate tramite l’Apple Developer Program. Una versione beta pubblica sarà disponibile nel mese successivo, mentre il rilascio ufficiale è previsto per l’autunno come aggiornamento gratuito per i dispositivi compatibili. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)