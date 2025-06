Meta spende 14 miliardi per mettersi al passo con l’intelligenza artificiale

(Adnkronos) – Meta ha annunciato l’acquisizione del 49% di Scale AI per un valore di 14,3 miliardi di dollari e la contestuale nomina del fondatore e amministratore delegato di Scale, Alexandr Wang, alla guida di un nuovo laboratorio interno dedicato allo sviluppo di sistemi di superintelligenza. Wang continuerà a far parte del consiglio di amministrazione di Scale, mentre nel ruolo operativo sarà sostituito ad interim da Jason Droege, in precedenza chief strategy officer dell’azienda. L’intesa prevede che Wang risponda direttamente a Mark Zuckerberg, CEO di Meta. Secondo quanto comunicato dalle due società, i dettagli sull’organizzazione e i membri del nuovo team saranno resi pubblici nelle prossime settimane. La decisione si inserisce in un contesto in cui Meta cerca di rilanciare le proprie iniziative nel campo dell’intelligenza artificiale, dopo una serie di difficoltà riscontrate con il modello Llama 4. Meta avrebbe già avviato una campagna di reclutamento rivolta a ricercatori di altri grandi attori del settore, tra cui Google. Secondo fonti vicine all’azienda, Zuckerberg si sarebbe attivato personalmente per contattare alcuni profili tramite messaggi diretti, offrendo incentivi economici significativi. Fondata da Wang, Scale AI collabora con aziende come Google, OpenAI e Anthropic, fornendo servizi fondamentali di etichettatura e annotazione dei dati, spesso eseguiti tramite manodopera a basso costo al di fuori degli Stati Uniti. Tali attività rappresentano una componente essenziale nell’addestramento dei modelli di intelligenza artificiale. La struttura dell’accordo, che non prevede un’acquisizione totale ma una partecipazione con quote prive di diritto di voto, consente a Meta di limitare il rischio di interventi regolatori in ambito antitrust. Tuttavia, l’operazione potrebbe comunque attirare l’attenzione delle autorità, anche in considerazione del recente coinvolgimento di Scale in progetti con il Dipartimento della Difesa statunitense e con governi di altri Paesi, tra cui il Qatar. Wang ha comunicato internamente che i proventi derivanti dall’investimento saranno distribuiti tra gli azionisti e i dipendenti con quote maturate, lasciando la possibilità di continuare a partecipare alla crescita dell’azienda attraverso nuove forme di equity. Negli ultimi mesi, Meta ha cercato di consolidare la propria posizione nel mercato dell’intelligenza artificiale, annunciando come priorità strategiche per il 2025 lo sviluppo di un’intelligenza artificiale generale e il rafforzamento del proprio assistente virtuale, Meta AI. Quest’ultimo, secondo l’azienda, avrebbe raggiunto un miliardo di utenti mensili, anche grazie alla sua integrazione nei principali servizi di Meta come Instagram, WhatsApp e Facebook. Nonostante l’app standalone di Meta AI, rilasciata ad aprile, abbia inizialmente raggiunto il vertice delle classifiche negli store digitali, il suo utilizzo non si è mantenuto costante. Parallelamente, il ritardo nel rilascio della versione più avanzata del modello Llama 4 e la contestata gestione delle performance nei benchmark pubblici hanno alimentato interrogativi sulle reali capacità dell’azienda in ambito AI. Il nuovo laboratorio diretto da Wang rappresenta dunque un tentativo da parte di Meta di riorganizzare e rilanciare le proprie ambizioni nel settore, in un contesto di forte concorrenza e crescente attenzione regolatoria. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)