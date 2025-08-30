Pardo e Adani, intervistate le voci più famose del calcio per FC 26

(Adnkronos) – Pierluigi Pardo e Daniele Adani sono ormai diventati un binomio familiare per chi ama il calcio, in televisione come nel mondo videoludico. Le loro voci accompagneranno infatti anche la nuova stagione di EA Sports FC 26, il titolo che raccoglie l’eredità di una delle serie sportive più amate di sempre e che sarà disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Amazon Luna, Nintendo Switch e Nintendo Switch 2. In una doppia intervista esclusiva, i due telecronisti hanno raccontato il dietro le quinte del loro lavoro: stesse domande, ma risposte differenti, segno di un approccio personale e autentico a una professione fatta di passione, ritmo e intuito. “Raccontare una partita non è mai solo una questione tecnica, ma un’emozione che si rinnova ogni volta”, spiegano, sottolineando come la telecronaca viva di dettagli, di improvvisazione e della capacità di trasmettere energia al pubblico. Il ritorno di Pardo e Adani all’interno del nuovo capitolo di EA Sports FC non è soltanto una scelta di continuità, ma anche la conferma del valore della loro intesa dietro al microfono. La loro voce, il loro entusiasmo e le battute inconfondibili sono parte integrante dell’esperienza di gioco, capaci di rendere più coinvolgente ogni azione e di accompagnare i giocatori in momenti di esultanza e tensione. FC 26 non sarà solo un aggiornamento tecnico, ma anche un’esperienza narrativa rinnovata, in cui la telecronaca diventa un elemento fondamentale per dare ritmo e credibilità al campo virtuale. Ed è proprio qui che le due prospettive si incontrano: quella più istintiva ed energica di Adani e quella più misurata e televisiva di Pardo, a testimoniare come il calcio, dentro e fuori dal videogioco, sia soprattutto una questione di emozioni condivise. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)