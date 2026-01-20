Tech, Lotta (Culligan Italy): “Smart Modernity abbatte problemi legati a calcare”

- Advertisement -

(Adnkronos) – "Il tema del calcare rappresenta uno dei problemi più diffusi, ma spesso sottovalutati. Non si tratta solo degli effetti visibili, come le incrostazioni sui lavandini o vetri della doccia, ma di conseguenze più profonde e potenzialmente costose, come i danni e le rotture degli elettrodomestici. Smart Modernity di Culligan cambia questo paradigma". Lo spiega Federico Lotta, director of innovation di Culligan Italy, al talk organizzato dall'azienda 'L'acqua del futuro è smart', durante il quale sono state presentate le novità tecnologiche Culligan Purity, il sistema dedicato all'acqua fuori casa, e Culligan Smart Modernity, dedicato invece all'indoor. Entrambe le soluzioni rappresentano l'espressione della strategia Culligan, orientata a un ecosistema dell'acqua sempre più connesso e trasparente.

—tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)