Acqua Viva News: la fede si racconta online

La Diocesi di Oppido Mamertina-Palmi inaugura un nuovo capitolo nel suo impegno comunicativo e pastorale: Acqua Viva News, un giornale digitale che trascende la mera informazione per divenire un vero e proprio laboratorio di fede e riflessione.

Monsignor Giuseppe Alberti, Vescovo, ha sottolineato come, in un’epoca caratterizzata da una crescente complessità e da una disconnessione culturale, sia impellente la necessità di figure capaci di articolare in modo accessibile e coinvolgente la bellezza e la profondità dell’esperienza cristiana.

Non si tratta solo di trasmettere dogmi, ma di narrare l’incontro trasformativo con Gesù Cristo, interpretando le sfide e le speranze del nostro territorio attraverso la lente del Vangelo.

Acqua Viva News non è un semplice organo di comunicazione; è un’opportunità per coltivare una comunità di fede dinamica e inclusiva.

Il giornale si propone di superare i confini geografici delle parrocchie, aprendosi a voci e prospettive diverse, stimolando un dialogo costruttivo e una comprensione più ampia delle dinamiche sociali e spirituali che plasmano la nostra realtà.

Il progetto si radica nell’eredità del precedente mensile, ma con un’ambizione più ampia: quella di creare uno spazio virtuale dove la fede possa germogliare, nutrirsi di conoscenza e ispirare azioni concrete.

I primi numeri saranno dedicati con particolare attenzione al percorso di iniziazione cristiana, un momento cruciale nella vita del credente.

Questo focus si affiancherà a un osservatorio attento ai problemi che affliggono il territorio, con l’obiettivo di comprendere le cause profonde delle difficoltà e proporre soluzioni ispirate ai principi evangelici.

Non mancheranno approfondimenti sulle chiese giubilari e sui santuari diocesani, luoghi simbolo della nostra identità religiosa e culturale.

Il giornale intende offrire un caleidoscopio di contenuti: testimonianze toccanti, interviste illuminanti, rubriche di approfondimento teologico e sociale, sezioni dedicate alla lettura stimolante, alla spiritualità contemplativa e alla cultura che arricchisce l’animo.

Un elemento distintivo sarà la presenza di voci dirette, esperienze di vita cristiana raccontate in prima persona, che rendano tangibile e accessibile la fede.

La direzione del giornale è affidata a figure di riferimento della Diocesi: Monsignor Alberti, con la sua visione pastorale; Filippo Andreacchio, direttore dell’Ufficio per le Comunicazioni Sociali, che ne guida la produzione; e Don Leonardo Manuli, che porta con sé l’esperienza del precedente mensile.

L’intento è quello di creare una comunicazione autentica e trasparente, che coinvolga attivamente sia chi scrive che chi legge, abbattendo le barriere della distanza e favorendo un senso di comunità e condivisione.

Acqua Viva News si configura quindi come uno strumento prezioso per rinnovare il cammino di fede della Diocesi, aprendo nuove prospettive e stimolando un dialogo costruttivo con il mondo.