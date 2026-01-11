cityfood
lunedì 12 Gennaio 2026
Catanzaro Cronaca

Africo, Calabria: Attentato a colpi di arma da fuoco, uomo grave

Redazione Aosta
Redazione Aosta

Un episodio di violenza inaudita ha scosso la tranquilla comunità di Africo, in Calabria, nel pomeriggio odierno.
Un uomo di età avanzata, la cui identità è stata finora protetta per garantire la privacy familiare e agevolare le indagini, è stato vittima di un attentato a colpi di arma da fuoco in una zona centrale del paese, a breve distanza dal suo veicolo.

L’aggressore, la cui figura è ancora avvolta nel mistero, ha aperto il fuoco con un’arma di piccolo calibro, presumibilmente di produzione locale, in un gesto che suggerisce una premeditazione e una crudeltà difficilmente compatibili con la cultura del luogo.
Almeno quattro colpi di proiettile hanno raggiunto la vittima, causando lesioni gravissime.
Immediatamente dopo l’atto violento, l’attaccante si è dileguato, lasciando dietro di sé un clima di sgomento e paura.
Il rapido intervento dei soccorsi ha permesso il trasferimento d’urgenza dell’uomo all’ospedale di Locri, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico.

Nonostante le cure, le condizioni del ferito rimangono serie e richiedono un monitoraggio costante da parte del personale medico.
Il paziente è stato ricoverato nel reparto di Chirurgia, dove è assistito in terapia intensiva.

Sul posto, i Carabinieri della Compagnia di Bianco hanno avviato un’indagine complessa, mettendo in campo tutte le risorse disponibili per ricostruire la dinamica dell’accaduto e identificare il responsabile.

Gli investigatori stanno vagliando ipotesi diverse, focalizzandosi sia su possibili moventi passionari, sia su debiti pregressi o conflitti di natura diversa.

L’incensuratezza del luogo, un paese noto per la sua pacatezza, rende l’episodio ancora più sconcertante e alimenta interrogativi sulla possibile matrice di una vendetta personale o di un regolamento di conti.

Il silenzio degli inquirenti, mantenuto per tutelare il percorso delle indagini e per evitare di compromettere la raccolta di elementi probatori, ha generato un diffuso senso di apprensione tra i cittadini, desiderosi di conoscere la verità e di comprendere le ragioni di una simile aggressione.
L’evento ha riportato all’attenzione pubblica la delicatezza del contesto socio-economico calabrese, spesso segnato da dinamiche criminali che si sottraggono alla trasparenza e alla legalità.
La comunità di Africo è chiamata a confrontarsi con un momento di profonda crisi, sperando in una rapida risoluzione del caso e in un ritorno alla serenità.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991

