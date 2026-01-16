Aggressione ad arbitro in Calabria: calcio dilettantistico scosso

Un episodio di inaudita gravità ha scosso il panorama del calcio dilettantistico calabrese, gettando luce su dinamiche di violenza e degrado che affliggono sempre più frequentemente il mondo dello sport.

Al termine di un incontro di Prima categoria a Crotone, tra l’Academy Crotone e il Cirò Marina, si è consumata un’aggressione fisica nei confronti di un giovane arbitro di soli vent’anni, un evento che ha provocato un’ondata di indignazione e sollevato interrogativi urgenti sulla sicurezza e il rispetto delle figure istituzionali all’interno del gioco.

La sequenza degli eventi, accuratamente ricostruita e documentata dal comunicato ufficiale n. 110 del Comitato regionale Calabria della Lega nazionale dilettanti, rivela una escalation di tensione culminata in un atto di inaudita violenza.

Il capitano dell’Academy Crotone, già espulso al 17′ del secondo tempo per linguaggio offensivo e minaccioso, ha varcato senza permesso la porta dello spogliatoio riservato alla sezione arbitrale di Locri.

L’aggressione, descritta come un attacco mirato e brutale, ha visto il calciatore sferrare un calcio alla schiena del fischietto, per poi assaltarlo con una serie di colpi reiterati alla testa, al collo e alla spalla.

La vittima, nel tentativo disperato di proteggersi, ha subito lesioni significative, protraendo la drammaticità dell’episodio.

Fortunatamente, l’intervento tempestivo di un calciatore del Cirò Marina, unico a prestare soccorso al direttore di gara, ha permesso di interrompere la spirale di violenza.

L’aggressore, nel tentativo di eludere le conseguenze del suo gesto, ha sottratto il proprio cartellino di riconoscimento, aggravando ulteriormente la gravità del fatto.

L’arbitro, soccorso e trasportato al Pronto soccorso di Crotone, ha riportato traumi diffusi a torace, spalla e zona cervicale, con una prognosi di dieci giorni.

Si aggiunge a questo il furto di sessanta euro dal portafoglio della vittima, un dettaglio che sottolinea la premeditazione e la mancanza di scrupoli dell’aggressore.

La risposta del giudice sportivo è stata esemplare e severa, infliggendo una squalifica fino al 15 gennaio 2031, un provvedimento che preclude all’aggressore qualsiasi attività calcistica a qualsiasi livello della Figc, segnalando la gravità inaccettabile del comportamento.

La società Academy Crotone, ultima in classifica con un solo punto, è stata sanzionata con una multa di 500 euro e la decurtazione di due punti in classifica.

Ulteriori due calciatori del club sono stati squalificati per quattro giornate a causa di minacce e comportamenti violenti nei confronti dell’arbitro, evidenziando un clima di irrispettosità e aggressività che permeava l’ambiente.

L’episodio solleva interrogativi profondi sul ruolo dell’educazione sportiva, sulla necessità di promuovere il rispetto delle regole e delle figure istituzionali, e sulla responsabilità delle società calcistiche nel garantire un ambiente sano e sicuro per tutti i partecipanti.

La violenza nel calcio, soprattutto a livello amatoriale, non può essere tollerata e richiede interventi mirati per contrastare comportamenti devianti e riaffermare i valori fondamentali dello sport: fair play, rispetto e lealtà.

L’incombente ombra di tali episodi rischia di compromettere l’integrità e la credibilità del calcio dilettantistico, un patrimonio sportivo e sociale che merita di essere salvaguardato.