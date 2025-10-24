Aggressione choc a Roseto Capo Spulico: quattro fermi, uno in prognosi riservata.

Nella quiete notturna di Roseto Capo Spulico, nel cuore della Calabria, si è consumata una violenta e inspiegabile aggressione che ha scosso la comunità.

Un evento drammatico, avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì scorso, ha visto quattro individui, di cui uno italiano e tre stranieri, posti sotto fermo dai Carabinieri, in seguito a un’azione brutale ai danni di tre giovani.

L’episodio, consumatosi nel parcheggio adiacente al campo sportivo di viale Olimpia, rivela una escalation di violenza che trascende la mera aggressione fisica, sollevando interrogativi profondi sulle dinamiche sociali e le possibili motivazioni alla base di un simile gesto.

Secondo la ricostruzione operata dai militari di Cassano allo Ionio, intorno alle prime ore del mattino, un’autovettura, sopraggiunta a velocità sostenuta, ha dato l’impulso a un’azione premeditata.

Un commando di quattro persone, armati di mazze da baseball e, soprattutto, di un pericoloso machete, si è avventato sulle vittime, infliggendo ferite gravi.

Il bilancio ha visto due giovani ricoverati d’urgenza in ospedale.

Uno dei due versa in condizioni critiche, con prognosi riservata, mentre l’altra vittima, una giovane donna, ha miracolosamente evitato lesioni fisiche dirette, pur essendo profondamente scossa dall’esperienza traumatica.

L’intervento dei Carabinieri è stato rapido e meticoloso.

Oltre alla testimonianza della vittima illesa, un’analisi approfondita delle registrazioni dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, lungo le vie di accesso e fuga, ha fornito elementi cruciali per l’identificazione dei responsabili.

Gli investigatori hanno ricostruito l’intera sequenza degli eventi, acquisendo indizi significativi che hanno portato all’individuazione dei quattro individui, di età compresa tra i venti e i ventiquattro anni, ritenuti i membri del commando.

Il fermo preventivo è stato disposto e gli individui sono stati tradotti presso la Casa Circondariale di Castrovillari, in attesa di un interrogatorio che possa fare luce sulle motivazioni alla base di un’azione così violenta.

La gravità dei fatti è stata ulteriormente aggravata dalla natura delle armi utilizzate, con l’impiego del machete che configura un’aggravante specifica, volta a ledere l’integrità fisica delle persone.

La Procura della Repubblica di Castrovillari ha convalidato il fermo, consolidando la situazione carceraria dei quattro.

Le indagini proseguono a ritmo serrato, con l’obiettivo primario di accertare il movente che ha spinto a compiere un gesto così efferato, al fine di comprendere se si tratti di una resa dei conti preesistente, di una forma di violenza gratuita o di un atto premeditato con finalità specifiche.

L’evento ha generato un’ondata di sconcerto e apprensione nella comunità locale, evidenziando la necessità di un’analisi approfondita delle dinamiche sociali e della prevenzione della criminalità.