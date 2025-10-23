Alfiero del Lavoro: Giovane Studente Reggino Onorato al Quirinale

Un brillante esempio di eccellenza studentesca emerge dalla Calabria, con Alfredo Caccamo, giovane diplomato reggino del Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci, destinato a ricevere un prestigioso riconoscimento nazionale.

Domani, in una solenne cerimonia presso il Quirinale, il giovane sarà celebrato come “Alfiere del Lavoro” dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, entrando a far parte di un ristretto gruppo di soli venticinque studenti italiani, simbolo del talento e dell’impegno più profondo.

La designazione, conferita direttamente dal Capo dello Stato, rappresenta un’investitura di straordinaria importanza, un atto formale che sancisce l’appartenenza di Alfredo a un novero elitario di figure che incarnano le migliori potenzialità del futuro italiano.

L’orgoglio e l’emozione palpabili nella voce della Dirigente Scolastica, Antonella Borrello, riflettono l’impatto di questa nomina per l’intera comunità educativa, la città di Reggio Calabria e l’intera regione.

“Questo riconoscimento,” afferma la Dirigente, “non è semplicemente un premio, ma un faro che illumina il percorso di tutti i nostri studenti e la nostra scuola.

È la consacrazione di una filosofia pedagogica che nutre il potenziale di ciascuno, promuovendo non solo l’acquisizione di conoscenze, ma anche lo sviluppo di competenze critiche, creatività e un profondo senso di responsabilità sociale.

”Le congratulazioni della Dirigente, rivolte ad Alfredo, vanno oltre il semplice plauso.

Sono un invito a proseguire il cammino con la stessa passione e dedizione che lo hanno contraddistinto, a trasformare il talento in un contributo significativo per la società.

Alfredo, infatti, non solo ha dimostrato una notevole capacità di apprendimento, ma ha anche incarnato i valori fondamentali del Liceo Da Vinci: impegno, curiosità intellettuale e la ricerca costante dell’eccellenza.

La Dirigente, che ha avuto l’opportunità di seguire da vicino il percorso di Alfredo, sottolinea come la sua passione per lo studio si sia nutrita di un ambiente scolastico stimolante e di relazioni positive con docenti e compagni.

Il successo di Alfredo è anche il coronamento di un percorso di crescita personale e intellettuale, un percorso che lo ha visto trionfare al prestigioso Premio Nazionale Giacomo Leopardi, ulteriore prova del suo acume e della sua sensibilità culturale.

La sua capacità di interpretare e assimilare la complessa eredità leopardiana testimonia una profonda maturità intellettuale e una rara capacità di cogliere le sfumature del pensiero.

La nomina ad Alfiero del Lavoro non è quindi un punto di arrivo, ma un trampolino di lancio verso un futuro ricco di opportunità e di sfide.

Alfredo Caccamo rappresenta un modello di riferimento per tutti gli studenti, un esempio concreto di come passione, impegno e perseveranza possano condurre a risultati straordinari, arricchendo non solo il suo percorso personale, ma anche quello della comunità che lo circonda.

Ad maiora, con la speranza che questo riconoscimento sia un impulso a coltivare sempre più la sete di conoscenza e l’amore per il sapere.