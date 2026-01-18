Allerta meteo arancione: Catanzaro e Crotone a rischio

Un’allerta meteo di intensità arancione, emessa congiuntamente dalla Protezione Civile e dal centro funzionale multirischi Arpacal, si estende sulle province di Catanzaro e Crotone, a partire da mezzogiorno e trenta di oggi e protratta per l’intera giornata di domani.

Il resto del territorio regionale è interessato da un’allerta gialla, indicando una pericolosità inferiore ma comunque significativa.

Il bollettino meteo diffuso preannuncia un evento perturbativo complesso, caratterizzato da precipitazioni intense e diffuse, con accumuli previsti da moderati a localmente elevati.

L’attività elettrica sarà intensa, con frequenti fulminazioni che aumentano il rischio di incendi e danni alle infrastrutture.

I venti, provenienti prevalentemente da est, assumeranno una forza sostenuta, raggiungendo raffiche di burrasca forte o addirittura tempesta, con potenziali effetti devastanti su agricoltura, navigazione e strutture esposte.

Particolarmente vulnerabili saranno le coste ioniche, dove sono previste mareggiate significative, con onde che potrebbero raggiungere un’altezza media di circa 3,2 metri.

Questo fenomeno, accentuato dalla componente orientale del vento, esaspera il rischio di inondazioni costiere e danni alle imbarcazioni.

La severità dell’evento ha determinato la sospensione delle attività scolastiche a Catanzaro e, con alta probabilità, in tutti i comuni delle zone arancioni, un provvedimento precauzionale volto a garantire la sicurezza degli studenti e del personale docente.

Si raccomanda alla popolazione di prestare la massima attenzione, evitando spostamenti non necessari, monitorando costantemente l’evoluzione della situazione meteorologica attraverso fonti ufficiali e seguendo scrupolosamente le indicazioni delle autorità competenti.

La prudenza e la consapevolezza dei rischi connessi a questo tipo di fenomeni rappresentano la migliore difesa.

Il sistema di allerta è stato attivato per consentire una preparazione adeguata e minimizzare potenziali conseguenze negative, ma la responsabilità individuale rimane fondamentale per la salvaguardia di vite umane e beni materiali.

La gestione di emergenze complesse richiede una collaborazione attiva tra istituzioni e cittadini.