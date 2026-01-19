Allerta meteo in Calabria: Ferrovie sospende tratte e rafforza controlli

A seguito di un avviso meteorologico di gravità eccezionale, emesso dalla Protezione Civile regionale e che prevede condizioni di allerta rossa e arancione su un’ampia porzione del territorio calabrese, Ferrovie dello Stato ha implementato un piano di emergenza operativa per garantire la massima sicurezza dei passeggeri e del personale.

La circolazione ferroviaria, pertanto, subirà significative alterazioni, che si estendono oltre la semplice sospensione di tratte.

L’impatto diretto si manifesterà con la temporanea interruzione del servizio sulla linea costiera ionica, comprendendo il tratto compreso tra Melito Porto Salvo e Crotone.

Questa scelta, dettata dalla necessità di prevenire rischi legati all’innalzamento del livello dei corsi d’acqua e alla potenziale instabilità del versante, mira a proteggere l’infrastruttura stessa e a minimizzare l’esposizione dei viaggiatori a potenziali pericoli.

Similmente, la tratta che collega Lamezia Terme Centrale a Catanzaro Lido e la linea Tropea saranno oggetto di sospensione, in considerazione delle specifiche vulnerabilità di queste aree, frequentemente colpite da fenomeni meteorologici avversi.

Tuttavia, le misure adottate da Ferrovie dello Stato non si limitano alla mera sospensione del servizio.

Un team di tecnici specializzati è stato mobilitato per monitorare costantemente l’evoluzione della situazione meteorologica e per effettuare verifiche approfondite sullo stato dell’infrastruttura ferroviaria.

Le ispezioni riguarderanno la stabilità dei rilevati, l’integrità dei binari, il corretto funzionamento dei sistemi di segnalamento e l’efficienza delle opere di drenaggio.

Parallelamente, è stato attivato un sistema di comunicazione integrato per informare puntualmente i passeggeri sulle modifiche al servizio, attraverso canali diversi quali sito web, app mobile, annunci nelle stazioni e social media.

La decisione di implementare queste misure, sebbene comporti disagi per i viaggiatori, risponde a un principio fondamentale: la tutela della sicurezza pubblica.

L’avviso meteo regionale, classificato come di severità elevata, indica la probabilità di precipitazioni intense, venti forti e possibili fenomeni di frane e alluvioni, circostanze che potrebbero compromettere l’incolumità di chiunque si trovi sulle linee ferroviarie.

La gestione di un’emergenza di questa portata richiede un approccio multidisciplinare, che coinvolge non solo il personale di Ferrovie dello Stato, ma anche le autorità locali, i Vigili del Fuoco e le altre componenti del sistema di protezione civile.

La collaborazione sinergica tra questi attori è essenziale per garantire una risposta efficace e coordinata, volta a minimizzare i danni e a ripristinare la normalità il più rapidamente possibile.

Si prevede che la ripresa del servizio ferroviario avverrà non appena le condizioni meteorologiche lo permetteranno, previa verifica della sicurezza dell’infrastruttura.