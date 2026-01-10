Allerta meteo in Calabria: vento forte e mareggiate

Un’intensa perturbazione sta investendo la Calabria, scatenando un quadro meteorologico complesso e potenzialmente impattante su tutta la regione.

L’evento, caratterizzato da precipitazioni generalizzate, non si limita a piogge costanti ma si manifesta con rovesci e temporali intensi, specie lungo le coste tirreniche, innescando un sistema di allerta gialla esteso a tutta la regione, sia sul versante occidentale che ionico.

Il fattore critico, tuttavia, non risiede tanto nella quantità di pioggia, quanto nella forza del vento.

Le raffiche, provenienti prevalentemente da ovest, spirano con una velocità sostenuta, localmente raggiungendo e superando i 60 chilometri orari.

In alcuni settori, come l’area di Catanzaro, la situazione è più drammatica, con punte di vento che l’Arpacal ha misurato a ben 120 chilometri orari.

Questi venti impetuosi generano mareggiate significative lungo le coste esposte, amplificando il disagio e il potenziale rischio per le attività marittime e costiere.

Le mareggiate, combinate con le forti raffiche, contribuiscono all’erosione costiera e rendono precaria la stabilità delle infrastrutture vicine alla battigia.

Il vento, inoltre, agisce come moltiplicatore di danni, sradicando alberi, divelendo cartelli pubblicitari e mettendo a dura prova la tenuta di strutture più fragili.

I Vigili del fuoco sono attivi su tutto il territorio regionale, intervenendo per rimuovere alberi caduti e gestire le emergenze legate al vento.

Al di là dei disagi immediati, questo episodio meteorologico solleva interrogativi più ampi sulla vulnerabilità del territorio calabrese.

La combinazione di orografia complessa, presenza di aree costiere basse e cambiamenti climatici in atto, rende la regione particolarmente sensibile a eventi meteorologici estremi.

La gestione del rischio idrogeologico, la manutenzione del patrimonio arboreo e l’adeguamento delle infrastrutture diventano quindi priorità imprescindibili per mitigare gli impatti futuri e garantire la sicurezza delle comunità locali.

L’episodio attuale rappresenta un campanello d’allarme, evidenziando la necessità di rafforzare la capacità di prevenzione e risposta agli eventi meteorologici avversi, investendo in monitoraggio, modelli previsionali avanzati e strategie di adattamento al cambiamento climatico.