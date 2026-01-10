Anas Calabria: Mobilitazione Totale per la Resilienza Stradale

Anas intensifica l’impegno per la resilienza infrastrutturale in Calabria di fronte a un evento meteorologico complessoIn un contesto di crescente instabilità atmosferica che grava sulla regione Calabria, Anas ha mobilitato un massiccio dispiegamento di risorse umane e mezzi speciali per assicurare la continuità e la sicurezza della viabilità regionale.

L’emergenza, caratterizzata da precipitazioni nevose persistenti, venti impetuosi e smottamenti indotti da piogge intense, richiede un approccio proattivo e coordinato per minimizzare l’impatto sulla mobilità e prevenire potenziali rischi per la popolazione.

Le attività di Anas si articolano su diversi livelli: sgombero neve, prevenzione del ghiaccio, rimozione di alberi e detriti, monitoraggio costiero e verifica sismica.

Particolare attenzione è rivolta alle arterie stradali più vulnerabili, come la SS107 ‘Silana Crotonese’, i valichi montani (Crocetta e Fago del Soldato) e la SS108 bis ‘Silana di Cariati’, dove squadre specializzate operano ininterrottamente per mantenere aperte le strade e garantire la transitabilità.

L’impegno non si limita alle precipitazioni nevose.

Il vento forte ha causato la caduta di alberi e impianti pubblicitari, mentre le piogge intense hanno provocato smottamenti e frane, richiedendo interventi urgenti per rimuovere detriti e stabilizzare le scarpate.

Personale Anas è impegnato nella rimozione di alberature pericolanti e nella messa in sicurezza di tratti stradali a rischio.

Un focus specifico è dedicato al monitoraggio della costa tirrenica, in particolare la SS18 ‘Tirrena Inferiore’ in località Campora San Giovanni, dove il personale Anas presidia costantemente la situazione per prevenire criticità legate alle mareggiate.

La recente scossa sismica ha inoltre innescato verifiche di routine sulla rete stradale per accertare eventuali danni strutturali e garantire la sicurezza degli utenti.

Parallelamente alle attività di emergenza, Anas ha intensificato il monitoraggio della rete autostradale A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’, nel tratto Mormanno-Lauria, per fornire assistenza alla viabilità in condizioni meteorologiche avverse.

Questa complessa operazione testimonia l’impegno di Anas nella gestione proattiva del rischio infrastrutturale e nella tutela della sicurezza dei cittadini calabresi, in un contesto climatico sempre più imprevedibile e sfidante.

La resilienza della rete stradale e la rapidità di risposta alle emergenze rappresentano priorità assolute per garantire la continuità dei servizi e la protezione della comunità.