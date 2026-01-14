Aracri e Abbruzzo, nuove accuse per duplice omicidio in Calabria

Nel panorama delle intricate dinamiche criminali che affliggono la Calabria, una nuova, significativa svolta investigativa si è concretizzata con l’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di Nicolino Grande Aracri, figura apicale della potente cosca ‘ndranghetista, e di Salvatore Abbruzzo, esponente di spicco del clan Catarisano di Borgia.

Entrambi, già detenuti in regime di massima sicurezza (41 bis) presso le case circondariali di Roma-Rebibbia e L’Aquila, sono accusati di aver partecipato attivamente a un duplice omicidio commesso a Squillace, in provincia di Catanzaro, il 18 febbraio 2013.

L’evento tragico vide come vittime Giuseppe Bruno, presunto capo dell’omonima cosca di ‘ndrangheta di Vallefiorita, e la moglie Caterina Raimondi.

La ricostruzione degli eventi, frutto di anni di meticolose indagini condotte dal Nucleo Investigativo dei Carabinieri sotto la direzione della Distrettuale Antimafia di Catanzaro, ha delineato un quadro di ferocia e premeditazione.

Bruno e Raimondi furono brutalmente assassinati mentre si trovavano in prossimità della loro abitazione, in un contesto di aree rurali, con l’impiego di un Kalashnikov, arma d’elezione della criminalità organizzata.

L’indagine, fortemente supportata dalle dichiarazioni di Sandro Ielapi, collaboratore di giustizia, ha permesso di ricostruire le fasi preparatorie e successive all’esecuzione, svelando il ruolo cruciale di Grande Aracri e Abbruzzo nell’organizzazione e nell’ordinamento dell’azione criminale.

Le loro posizioni all’interno delle rispettive cosche, unite a una rete di relazioni complesse e consolidate, testimoniano il grado di potere e influenza che la ‘ndrangheta esercita nel territorio calabrese.

L’ordinanza di custodia cautelare rappresenta un tassello importante nel quadro di un’inchiesta più ampia, già oggetto di un processo in corso dinanzi alla Corte d’Assise di Catanzaro, che vede coinvolti altri presunti esecutori materiali.

Le indagini si sono avvalse di un’approfondita analisi di documenti processuali, interrogatori e, soprattutto, delle testimonianze dei collaboratori di giustizia, che hanno contribuito in modo determinante a ricostruire il contesto storico-criminale e a individuare i responsabili.

Questo sviluppo, sebbene significativo, evidenzia anche la persistente necessità di contrastare con determinazione e innovazione il fenomeno mafioso, volto non solo a perseguire i singoli individui coinvolti, ma anche a smantellare le strutture di potere che ne sostengono l’esistenza e a tutelare la legalità e la sicurezza dei cittadini.

L’evento sottolinea, inoltre, la complessità delle dinamiche interne alle organizzazioni criminali e la loro capacità di adattamento e resilienza, richiedendo un impegno costante e coordinato da parte delle istituzioni e delle forze dell’ordine.