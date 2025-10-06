Ariel libera: una tartaruga Caretta caretta torna al mare.

Dopo un periodo di intensa cura e riabilitazione, Ariel, una femmina adulta di tartaruga marina Caretta caretta, ha ritrovato la libertà nell’abbraccio del mare.

Il suo ritorno in acqua, avvenuto nelle acque antistanti Briatico (Vibo Valentia), rappresenta un successo significativo per il centro di recupero M.

A.

R.

E.

di Montepaone (Catanzaro) e un monito imprescindibile sulla crescente emergenza globale dell’inquinamento da plastica.

La tartaruga, specie vulnerabile a livello internazionale, era stata precedentemente soccorsa da un’unità navale del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza, intervenuta in seguito a segnalazioni di un esemplare in stato di sofferenza.

Le condizioni in cui è stata ritrovata erano drammatiche: lesioni profonde alle pinne anteriori, compatibili con amputazioni, e evidenti segni di strozzamento causati dall’ingestione di rifiuti plastici.

Questi danni, purtroppo, non sono un caso isolato e testimoniano l’impatto devastante che l’accumulo di micro e macroplastiche sta avendo sugli ecosistemi marini.

L’intervento chirurgico, eseguito con precisione e competenza presso il centro M.

A.

R.

E.

, si è rivelato cruciale per il ripristino delle funzioni vitali di Ariel.

Oltre all’aspetto medico, la riabilitazione ha compreso un programma mirato a ristabilire la sua capacità di alimentarsi e nuotare in modo autonomo, simulando le condizioni del suo ambiente naturale.

Il rilascio, un evento carico di significato, è stato reso possibile grazie al supporto logistico della Stazione Navale della Guardia di Finanza di Vibo Valentia, a sottolineare la collaborazione sinergica tra istituzioni e associazioni ambientaliste.

Ad assistere all’operazione, oltre al personale M.

A.

R.

E.

Calabria ETS, veterinari dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia e rappresentanti di Legambiente, tutti uniti da un profondo impegno per la tutela della biodiversità marina.

La storia di Ariel non è solo una narrazione di speranza e resilienza, ma anche un campanello d’allarme.

La sua sofferenza mette in luce la necessità urgente di affrontare la crisi globale dei rifiuti plastici, riducendo drasticamente la produzione e il consumo di plastica monouso, migliorando i sistemi di gestione dei rifiuti e promuovendo l’educazione ambientale per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della conservazione degli oceani e della protezione delle specie marine che li abitano.

Il suo ritorno in mare rappresenta un primo passo, ma la battaglia per la salvaguardia del nostro pianeta è ancora lunga e richiede l’impegno di tutti.