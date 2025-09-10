Arresti a Forza Nuova: repressione o giustizia?

L’arresto di tre esponenti di Forza Nuova – Carmelo La Face, Giuseppe Sestito e Giuseppe Mumoli – in relazione a un presunto episodio di aggressione a un cittadino marocchino, risalente a sei mesi prima, solleva interrogativi profondi sulla natura e le motivazioni di un’azione giudiziaria che appare mirata a soffocare un crescente fermento popolare.

La narrazione ufficiale, filtrata attraverso i canali istituzionali, contrasta nettamente con la prospettiva offerta da Roberto Fiore, portavoce dell’Ufficio politico di Forza Nuova, che denuncia un tentativo di delegittimazione preventiva.

L’episodio, rispolverato dopo un lungo periodo di silenzio, si configura come un tentativo di screditazione di un movimento che, con la recente passeggiata per la sicurezza, ha saputo catalizzare un notevole consenso nella comunità locale, anticipando un’ulteriore mobilitazione prevista per la stessa sera degli arresti.

La coincidenza temporale non è casuale, secondo Fiore, ma rivela una strategia repressiva volta a isolare Forza Nuova e a dissuadere la popolazione dal partecipare a iniziative che promuovono la difesa dell’identità e della sicurezza nazionale.

La ricostruzione alternativa fornita da Forza Nuova dipinge un quadro diverso: un individuo, in evidente stato di alterazione alcolica, reagisce in modo aggressivo alla presenza di militanti che affiggono uno striscione, lanciando oggetti e inveendo contro di loro.

La risposta, descritta come una semplice reazione fisica, viene interpretata come un’aggressione che genera l’intervento delle forze dell’ordine.

Significativamente, l’assenza di referti medici a supporto della denuncia di aggressione e il rapporto dei carabinieri che attestano l’ubriachezza e l’agitazione dell’individuo minano la credibilità della versione ufficiale.

L’azione giudiziaria, dunque, non sembra motivata da una ricerca di giustizia per la presunta vittima, ma piuttosto da un intento di prevenzione e repressione nei confronti di un movimento politico che incarna, secondo la prospettiva di Forza Nuova, un sentimento diffuso di insoddisfazione nei confronti delle politiche migratorie e della percezione di una perdita di controllo del territorio.

La denuncia di una “paura del regime” nei confronti di chi non si sottomette alla narrativa dominante e continua a rivendicare la propria identità e a mobilitare la popolazione, riflette una più ampia frattura sociale ed un profondo scetticismo nei confronti delle istituzioni.

La mobilitazione annunciata in piazza, a dispetto degli arresti e delle intimidazioni, testimonia la determinazione di Forza Nuova e dei cittadini di Catanzaro a non rinunciare alla propria voce e a perseguire un percorso di difesa dei valori e degli interessi nazionali.

L’affermazione finale, “il popolo unito non sarà mai sconfitto,” incarna un messaggio di speranza e di resistenza, invocando un’unità di intenti e di azione come antidoto alla pressione esercitata dalle forze del potere.

La vicenda solleva interrogativi cruciali sul delicato equilibrio tra diritto di manifestazione, sicurezza pubblica e strumentalizzazione della giustizia a fini politici.