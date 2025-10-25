Arresto a Corigliano-Rossano: Scoperti 2 kg di hashish

Nel cuore della costa ionica calabrese, a Corigliano-Rossano, i Carabinieri hanno condotto un’operazione mirata che ha portato all’arresto di un venticinquenne, colto in flagranza di detenzione ingente di stupefacente.

L’intervento, coordinato dalla Procura della Repubblica di Castrovillari, guidata dal dottor Alessandro D’Alessio, testimonia l’efficacia della sinergia tra le forze dell’ordine e la Procura in un territorio spesso afflitto da problematiche legate al traffico di sostanze illecite.

L’indagine, frutto di un’attenta attività di osservazione e raccolta informazioni, aveva portato gli investigatori a concentrare l’attenzione su un’abitazione situata nella frazione di Schiavonea.

Questa non era semplicemente una dimora, ma un potenziale nodo logistico per l’approvvigionamento e la distribuzione di hashish, un fattore di rischio sociale di rilevanza critica.

La complessità dell’operazione ha richiesto l’impiego di unità cinofile specializzate, capaci di individuare tracce olfattive impercettibili all’occhio umano, una risorsa fondamentale per contrastare le attività illecite che si sviluppano in ambienti spesso nascosti e strutturati.

La perquisizione, eseguita con la precisione necessaria per evitare compromessi investigativi, inizialmente non aveva dato esito positivo.

Tuttavia, la perseveranza e l’esperienza degli addestratori e dei cani antidroga hanno portato alla scoperta di una modesta quantità di marijuana in un ambiente secondario.

Il colpo decisivo è arrivato con l’individuazione di un ingente quantitativo di hashish, 20 panetti per un peso complessivo di oltre due chili, nascosti nel sottotetto dell’abitazione.

L’abilità del cane antidroga è stata determinante, superando l’ingegnosa tecnica di occultamento che prevedeva la sigillatura dello stupefacente in buste sottovuoto, un tentativo di minimizzare l’odore e ostacolare le operazioni di ricerca.

La scoperta non è solo una vittoria nel contrasto al traffico di droga, ma anche un esempio di come la tecnologia, l’addestramento specializzato e la conoscenza del territorio siano elementi imprescindibili per smantellare le reti criminali.

L’arresto del giovane, ora detenuto nel carcere di Castrovillari, rappresenta un passo avanti nella lotta alla criminalità organizzata e nel tentativo di tutelare la salute pubblica e la sicurezza dei cittadini.

L’azione sottolinea l’impegno costante delle forze dell’ordine e della magistratura nel perseguire attivamente chi lucra sulla sofferenza altrui e contribuisce a danneggiare il tessuto sociale ed economico della regione.

La Procura di Castrovillari, attraverso questa operazione, ribadisce la propria determinazione nel contrastare ogni forma di illegalità, con particolare attenzione alle attività che alimentano il traffico di stupefacenti, un flagello che mina la stabilità e il futuro delle comunità locali.