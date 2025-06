Arresto a Crotone: 24enne spacciatore colto in flagranza con 528 grammi di cocaina. Indagini in corso.

Nel corso di un’intensa attività di prevenzione e contrasto alla criminalità organizzata, volta a tutelare la sicurezza urbana e a disarticolare le reti di distribuzione illecita di sostanze stupefacenti, gli agenti della Polizia di Stato, sotto la direzione operativa del Questore Renato Panvino, hanno eseguito un arresto di significativa rilevanza nel territorio crotonese. L’operazione, inserita in un più ampio piano di controllo mirato, ha portato all’identificazione e all’arresto di Maurizio Cinnante, un giovane di 24 anni con precedenti penali specifici legati al traffico di stupefacenti.Il controllo, effettuato in una zona strategica del centro cittadino, ha permesso di intercettare Cinnante in possesso di una quantità considerevole di cocaina, pari a 528 grammi. La sostanza, confezionata in sei involucri sigillati con termosaldatura, suggerisce una pianificazione accurata e l’intenzione di distribuire la droga su ampia scala, delineando un ruolo di collegamento all’interno di una più complessa organizzazione criminale. La quantità sequestrata, quantificabile in dosi significative per il mercato al dettaglio, evidenzia l’impatto potenziale di questa operazione nel contrasto alla dipendenza e alla criminalità correlata, che spesso affligge le comunità locali. L’arresto, preceduto da un’attività di indagine discreta, rappresenta un tassello importante nella strategia poliziesca volta a smantellare le filiere di approvvigionamento e a intercettare i profitti derivanti dal traffico di droga.L’operazione, che testimonia l’impegno costante delle forze dell’ordine nel garantire l’incolumità pubblica e nel perseguire attivamente i responsabili di reati gravi, si inserisce in un contesto più ampio di azioni coordinate a livello nazionale per contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, che costituisce una delle principali minacce alla sicurezza e alla salute pubblica. L’arrestato è stato tradotto in custodia cautelare presso il carcere locale, a disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa dei successivi sviluppi processuali. Le indagini sono ancora in corso, finalizzate a identificare eventuali complici e a ricostruire l’intera catena di distribuzione.