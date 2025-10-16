Arrivo a Roccella Jonica: 79 Migranti tra Disperazione e Accoglienza

L’alba di un nuovo giorno ha illuminato il porto di Roccella Jonica, scenario silenzioso testimone di una complessa vicenda umana: l’approdo di 47 individui, rifugiati provenienti da un viaggio estenuante attraverso il Mediterraneo.

L’arrivo, frutto di un intervento di soccorso avviato nella notte precedente dalla Guardia Costiera, ha segnato il diciottesimo episodio simile negli ultimi sei mesi in questa porzione di costa calabrese, evidenziando una persistente e drammatica pressione migratoria.

I naufraghi, di cittadinanza egiziana, bengalese e pakistana, tutti uomini, raccontano di aver lasciato la Libia circa tre giorni prima, intraprendendo un percorso rischioso a bordo di un’imbarcazione precaria.

La distanza percorsa, oltre 130 miglia nautiche dalla costa calabrese, sottolinea la disperazione che spinge queste persone ad affrontare un viaggio così pericoloso, spesso al prezzo della propria vita.

Il trasferimento d’emergenza su una motovedetta della Guardia Costiera, imposto per garantire la loro sicurezza, è solo una tappa in un percorso ancora lungo e incerto.

L’accoglienza è stata affidata ai volontari della Croce Rossa Italiana, che si sono presi cura dei feriti e hanno provveduto a fornire assistenza primaria.

La destinazione immediata è stata il Centro di Prima Accoglienza e Soccorso, allestito all’interno del porto, un luogo transitorio che offre rifugio e assistenza di base, in attesa di procedure di identificazione, verifica delle storie individuali e successivo smistamento.

Parallelamente, a Reggio Calabria, un altro evento ha amplificato l’emergenza umanitaria.

L’imbarcazione umanitaria “Louise Michel”, appartenente a un’organizzazione non governativa, ha attraccato portando a bordo 32 persone, con un profilo demografico significativamente diverso: donne, minori e un gruppo considerevole di minori non accompagnati.

Le nazionalità dichiarate rivelano un mosaico di provenienze geografiche, che vanno dal Sudan all’Eritrea, passando per la Gambia, il Senegal, la Nigeria, l’Etiopia e la Somalia.

Questa eterogeneità, unita alla presenza di minori vulnerabili, rende ancora più complessa la gestione dell’accoglienza e l’impegno a tutelare i loro diritti fondamentali.

Questi episodi ripetuti sollevano interrogativi profondi sulle cause profonde delle migrazioni, sulle politiche di gestione dei flussi migratori e sulla necessità di un approccio europeo coordinato e solidale.

La vulnerabilità di queste persone, esposte a sfruttamento, tratta e rischi per la vita, richiede un’azione umanitaria urgente e una riflessione seria sulle cause che le spingono ad abbandonare le proprie case in cerca di un futuro migliore.

L’accoglienza temporanea è solo il primo passo; è cruciale garantire loro protezione legale, accesso all’istruzione e opportunità di integrazione, nel rispetto della loro dignità e dei loro diritti.