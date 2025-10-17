Arsenale clandestino in Calabria: arrestato un 77enne

Nel cuore della Calabria, a Zungri, un’operazione dei Carabinieri della Compagnia di Tropea ha portato all’arresto di un uomo di 77 anni, già in possesso di una licenza per l’uso di armi a scopo sportivo.

L’evento, iniziato come un controllo di routine, si è rapidamente trasformato in un’indagine complessa, svelando un deposito clandestino di armi e munizioni di notevole gravità.

L’ispezione domiciliare, ordinaria in termini di procedura, ha rivelato immediatamente delle anomalie.

Il conteggio delle munizioni detenute dall’uomo ha evidenziato una discrepanza significativa rispetto alla dichiarazione presentata alle autorità: 352 colpi a palla, un numero di gran lunga superiore a quello registrato ufficialmente.

Oltre a questo, i militari hanno scoperto una canna di fucile rigata, priva di qualsiasi segno identificativo, un elemento che la rende immediatamente sospetta e non denunciabile.

A completare il quadro, è stata rinvenuta anche una baionetta, anch’essa priva della necessaria identificazione.

Di fronte a queste prime scoperte, i Carabinieri hanno esteso le indagini a un terreno di proprietà dell’uomo, dando inizio a una vera e propria caccia al dettaglio.

In questo luogo nascosto, è emerso un vero e proprio arsenale.

I militari hanno recuperato una pistola con la matricola deliberatamente abrasa, un dettaglio che ne rende più difficile la tracciabilità, accompagnata da un caricatore contenente otto colpi.

Inoltre, è stato sequestrato un fucile di provenienza incerta, il cui percorso legale risulta opaco e sospetto.

Il ritrovamento più allarmante è stato quello di quattro granate, una delle quali ha richiesto l’intervento specializzato del Nucleo Artificieri di Catanzaro per essere maneggiata in sicurezza, sottolineando la potenziale pericolosità della situazione.

L’arresto dell’uomo e il sequestro del materiale rinvenuto hanno immediatamente attivato le autorità giudiziarie.

La Procura della Repubblica di Vibo Valentia, guidata dal Procuratore Camillo Falvo, ha assunto la gestione del caso, avviando un’indagine approfondita per accertare la piena estensione della rete criminale a cui l’uomo potrebbe essere collegato.

Le indagini si concentrano ora sull’origine del materiale sequestrato, sulle motivazioni che hanno spinto l’uomo a accumulare un deposito di armi illegali e sulle possibili connessioni con attività criminose più ampie.

La comunità locale è sotto shock e si attende che le autorità forniscano ulteriori dettagli sull’evoluzione delle indagini, nella speranza di fare luce su questo episodio che ha scosso la tranquillità della regione.