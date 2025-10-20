Asp Catanzaro si costituisce parte civile per l’aggressione al primario Procopio.

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro ha formalmente aderito al procedimento legale intentato nei confronti di Carlo Sacco, il giovane ventinoveenne responsabile di un grave atto di violenza avvenuto il 12 novembre dello scorso anno.

L’episodio, che ha visto come vittima il Dottor Rosario Procopio, primario del pronto soccorso dell’ospedale di Lamezia Terme, solleva questioni delicate riguardanti la sicurezza del personale sanitario, la tutela dei diritti dei pazienti e la complessità delle dinamiche che si innescano all’interno delle strutture sanitarie.

L’intervento dell’Asp, attraverso la costituzione di parte civile, rappresenta un atto di forte sostegno al primario Procopio e, più in generale, un segnale di allarme per l’intera comunità medica.

La nota ufficiale diffusa dall’azienda sanitaria descrive l’aggressione come un evento caratterizzato da una premeditazione inquietante e da un grado di violenza particolarmente grave.

Sacco, arrestato immediatamente con l’uso della forza, ha fatto ricorso all’impiego di un’arma contundente – un manganello – nel tentativo di imporre la propria pretesa, benché priva di qualsiasi fondamento giuridico o medico.

Le conseguenze dell’aggressione sul Dottor Procopio sono state significative.

Oltre al profondo trauma psicologico subito, il primario ha riportato lesioni fisiche che hanno comportato un periodo di assenza prolungato dal lavoro, mettendo a rischio il regolare funzionamento del reparto di pronto soccorso e la continuità dell’assistenza ai pazienti.

Questo episodio, purtroppo, non è isolato e riflette un problema più ampio di crescente preoccupazione: la violenza contro gli operatori sanitari.

La vicenda Sacco-Procopio apre un dibattito cruciale sulla necessità di rafforzare le misure di sicurezza all’interno degli ospedali e di promuovere una maggiore sensibilizzazione rispetto al rispetto del personale medico e infermieristico.

È imperativo che l’istituzione giudiziaria accerti le responsabilità del giovane e che la sentenza funga da deterrente per comportamenti analoghi, restituendo un senso di sicurezza e dignità a chi quotidianamente si dedica alla cura della salute pubblica.

L’azione dell’Asp non è solo un atto di tutela per il Dottor Procopio, ma un impegno a difendere i valori fondamentali del servizio sanitario e a garantire un ambiente di lavoro sicuro per tutti gli operatori sanitari, pilastri imprescindibili del sistema di cura.