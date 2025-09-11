Aspettando unione: impegno e futuro dell’attivitàzionalitàrespirocalabrese

Il congedo del Comandante Provinciale dei Carabinieri di Catanzaro, Giuseppe Mazzullo, non è solo il trasferimento a Roma per un incarico prestigioso presso il Comando Generale, ma un’occasione per ripercorrere tre anni di intensa attività e riflettere sulle sfide e le potenzialità del territorio calabrese.

Durante la conferenza stampa di commiato, Mazzullo ha tracciato un quadro complesso, evidenziando come la lotta alla criminalità organizzata, soprattutto nelle aree periferiche, sia imprescindibile per la rinascita sociale ed economica della regione.

Il successo dell’azione di contrasto non si è rivelato un’impresa solitaria, bensì il risultato di un approccio sinergico.

Mazzullo ha sottolineato l’importanza cruciale di una collaborazione interistituzionale, un “patto” tra Arma dei Carabinieri, Magistratura, altre forze di polizia, Prefettura e amministrazioni locali coraggiose, capaci di agire con determinazione e trasparenza.

Questo tessuto connettivo, intessuto di fiducia reciproca e obiettivi condivisi, si è dimostrato un elemento chiave per rispondere in modo efficace alle esigenze di sicurezza del territorio.

L’analisi del triennio catanzarese ha messo in luce non solo i progressi nella lotta alla criminalità organizzata, ma anche un ampliamento dell’attenzione verso fenomeni di criminalità comune e problematiche sociali più ampie.

L’impegno si è concretizzato nella tutela dell’ambiente, nell’assistenza alle fasce più vulnerabili della popolazione e nella promozione di iniziative a favore dei giovani e degli anziani.

Un capitolo a parte meritano gli incontri nelle scuole, un’esperienza definita da Mazzullo come “frizzante” e “vulcanica”, un contatto diretto con le nuove generazioni che ha lasciato un’impronta indelebile.

L’educazione alla legalità, trasmessa con passione e disponibilità, si è rivelata un investimento prezioso per il futuro della regione.

La cooperazione e il supporto dei cittadini, che hanno costantemente manifestato gratitudine per l’azione delle forze dell’ordine, rappresentano un elemento di grande orgoglio e motivazione.

Mazzullo ha rievocato con commozione le lettere e i messaggi di ringraziamento ricevuti, in particolare quello di una vittima di truffa, che ha espresso non solo apprezzamento per il recupero del bene sottratto, ma soprattutto per il ripristino della fiducia perduta.

Un gesto che testimonia la profonda connessione tra l’azione delle forze dell’ordine e il benessere psicologico e sociale della comunità.

Il congedo di Mazzullo si conclude con un messaggio di speranza e un invito a proseguire il cammino intrapreso, rafforzando la collaborazione, investendo sui giovani e promuovendo una cultura della legalità e della responsabilità, pilastri fondamentali per la costruzione di un futuro più giusto e sicuro per la Calabria.

Il suo impegno, oltre che una professionalità riconosciuta, lascia un’eredità di valori che ispirano e responsabilizzano chi avrà il compito di proseguire la sua missione.