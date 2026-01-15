Attacchi ai bancomat, Catanzaro: in campo la strategia sicurezza

Il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica si è riunito oggi a Catanzaro, guidato dal Prefetto Castrese De Rosa, in seguito agli audaci attacchi subiti da due bancomat situati rispettivamente a Decollatura e Vallefiorita.

La riunione, a cui hanno preso parte i rappresentanti delle forze dell’ordine provinciali e i sindaci coinvolti, Raffaella Perri e Salvatore Megna, ha segnato l’avvio di una strategia coordinata per contrastare l’escalation di criminalità che sta colpendo il territorio.

Il Prefetto De Rosa ha sottolineato l’urgenza di un intervento sinergico, esortando al massimo sforzo nell’ampliamento e nell’ottimizzazione del sistema di videosorveglianza esistente.

Un elemento cruciale è il ripristino della piena funzionalità di impianti preesistenti, spesso sottoutilizzati o malfunzionanti.

I sindaci si sono assunti l’impegno a collaborare attivamente in questa direzione, riconoscendo la necessità di un investimento mirato per garantire la sicurezza dei cittadini.

La preoccupazione per la reiterata violazione della sicurezza, fenomeno già osservato in altre province calabresi e lucane, ha portato il Prefetto a disporre un potenziamento significativo dell’attività di vigilanza e controllo del territorio.

L’obiettivo è quello di rendere sempre più ostile l’ambiente per i criminali, anticipando le loro azioni attraverso un sistema di deterrenza avanzato.

Un passo fondamentale in questa direzione è la firma imminente di un protocollo d’intesa con l’Associazione Bancaria Italiana (Abi) e con Ossif (Osservatorio sui Servizi di Informazione Finanziaria).

Questa collaborazione mira a rafforzare le misure di difesa passiva degli ATM, prevedendo l’aggiornamento tecnologico degli impianti con soluzioni innovative che ne rendano più complessa e costosa l’attacco.

Si tratta di un approccio proattivo che va oltre la semplice reazione agli eventi, puntando a prevenire e scoraggiare nuove azioni criminali.

Riguardo alle indagini in corso, condotte sotto la direzione dell’Autorità Giudiziaria, il Prefetto ha espresso fiducia in un esito positivo, pur consapevoli dei tempi necessariamente dilatati dalle complesse operazioni investigative.

Il sindaco di Vallefiorita, Salvatore Megna, ha ribadito l’impegno della comunità locale, sottolineando come la carenza di risorse, in passato, abbia impedito l’accesso a finanziamenti dedicati alla videosorveglianza, a causa di un indice di criminalità ritenuto inizialmente basso.

Si prospetta ora un investimento diretto dal bilancio comunale.

L’incontro con il Comandante Provinciale dei Carabinieri, Pellegrino, ha rafforzato le aspettative di un incremento della presenza e dell’efficacia delle forze dell’ordine sul territorio.

In sintesi, la riunione ha rappresentato un momento cruciale per la definizione di una strategia integrata che coniuga prevenzione, deterrenza, collaborazione istituzionale e sviluppo tecnologico, al fine di contrastare efficacemente l’aumento della criminalità e garantire la sicurezza dei cittadini.