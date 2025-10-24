Attentato a Cassano Ionio: la ‘ndrangheta in fermento

Un episodio di violenza armata ha scosso la comunità di Cassano allo Ionio, ponendo nuovamente l’attenzione sulla pervasività delle dinamiche criminali che interessano il territorio calabrese.

Domenico Forastefano, figura complessa e storica nel panorama della ‘ndrangheta sibaritide, è stato vittima di un attentato a colpi di arma da fuoco nella località di contrada Tre Ponti.

L’uomo, 61 anni, con precedenti noti e una lunga storia di rapporti con le organizzazioni criminali, ha subito ferite ad un braccio, venendo prontamente soccorso e ricoverato presso l’ospedale Nicola Giannettasio di Corigliano-Rossano, dove è al sicuro sotto la custodia dei Carabinieri.

L’evento, ancora avvolto nel silenzio investigativo, si colloca in un contesto di tensioni latenti che caratterizzano la Sibaritide, un’area intensamente contesa da diverse fazioni della criminalità organizzata.

La figura di Forastefano, soprannominato “Mimmo Pisciaiuolu”, rappresenta un nodo cruciale in questa rete di potere, essendo padre di Pasquale Forastefano, alias “l’Animale”, attualmente detenuto in regime di carcere duro (41 bis) a Novara e considerato il capo indiscusso dell’omonima cosca.

Il rapporto padre-figlio, e l’attuale condizione di detenzione del figlio, costituiscono elementi chiave per gli inquirenti, che ipotizzano un possibile regolamento di conti o un tentativo di vendetta legato alle dinamiche interne all’organizzazione.

L’attentato non è solo un gesto di violenza isolato, ma un sintomo di una più ampia crisi di potere, di una lotta per il controllo del territorio e delle attività illecite che vi si svolgono.

Il coinvolgimento di Forastefano, figura storicamente legata alla ‘ndrangheta, suggerisce un tentativo di destabilizzazione o di eliminazione di un elemento ritenuto scomodo o inaffidabile.

Le indagini, condotte con la massima riservatezza dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Cosenza, si concentrano ora sulla ricostruzione precisa della dinamica, sull’identificazione dei responsabili e sulla comprensione delle motivazioni alla base dell’agguato.

Gli investigatori stanno analizzando ogni elemento, dalle testimonianze dei presenti ai tabulati telefonici, per ricostruire il percorso dell’aggressore e per chiarire se l’attentato sia stato pianificato a lungo o sia frutto di un’improvvisa escalation di violenza.

L’episodio solleva interrogativi profondi sulla capacità dello Stato di contrastare efficacemente la ‘ndrangheta, un’organizzazione criminale radicata nel tessuto sociale ed economico del territorio, e sulla necessità di implementare strategie più incisive per smantellare le sue strutture di potere e per tutelare la sicurezza dei cittadini.

Il silenzio degli inquirenti, se da un lato protegge le indagini in corso, dall’altro alimenta la preoccupazione e l’incertezza nella comunità, che si sente ancora una volta sotto l’ombra minacciosa della criminalità organizzata.