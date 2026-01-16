Autolavaggio a Rocca Neto: Sospesa l’attività per sfruttamento e carenze sicurezza.

Un’attività di autolavaggio, situata a Rocca di Neto, è stata temporaneamente interrotta a seguito di un’azione ispettiva congiunta condotta dai Carabinieri e dal Nucleo Ispettorato del Lavoro di Crotone.

L’intervento ha portato alla luce una situazione di sfruttamento lavorativo, con l’identificazione di tre dipendenti impiegati in assenza di contratti di lavoro regolari, configurando una palese violazione delle normative in materia di lavoro nero.

Le irregolarità riscontrate hanno comportato l’imposizione di una sanzione amministrativa complessiva, quantificata in 14.200 euro, cifra che riflette la gravità delle infrazioni commesse e l’impatto negativo sul mercato del lavoro, sottraendo risorse e generando concorrenza sleale nei confronti di aziende che operano nel rispetto delle leggi.

L’indagine, tuttavia, non si è limitata alla constatazione del lavoro sommerso.

Approfondimenti successivi hanno rivelato una seconda, seria omissione: la mancata implementazione della sorveglianza sanitaria obbligatoria per i lavoratori.

Tale requisito, imprescindibile ai sensi della normativa sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.

Lgs.

81/2008 e successive modifiche), mira a garantire la prevenzione di malattie professionali e infortuni sul lavoro, tutelando il benessere fisico e psicologico dei dipendenti.

La mancata adozione di misure preventive, come visite mediche periodiche e valutazioni del rischio, rappresenta un grave disinteresse per la sicurezza dei lavoratori e un potenziale pericolo per la collettività.

Per questa violazione è stata applicata una sanzione pecuniaria aggiuntiva di 1.420 euro.

L’insieme delle irregolarità riscontrate, che vanno dall’assenza di contratti di lavoro alla negligenza in materia di sicurezza, ha portato i militari ad adottare la misura più incisiva prevista dalla legge: la sospensione dell’attività imprenditoriale.

Questa decisione, oltre a interrompere immediatamente l’attività illegale, ha l’obiettivo di inviare un segnale chiaro alle imprese che non rispettano le leggi e a tutelare i diritti dei lavoratori, garantendo loro condizioni di lavoro dignitose e sicure.

L’episodio sottolinea l’importanza di un costante controllo e di una vigilanza efficace da parte degli organi competenti per contrastare il lavoro nero e promuovere una cultura del rispetto delle regole e della responsabilità sociale nel mondo del lavoro.