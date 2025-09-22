Bambino investito a Vibo Valentia: indagine e appelli alla sicurezza.

Un’ondata di sgomento ha colpito il cuore storico di Vibo Valentia a seguito di un grave incidente che ha coinvolto un bambino di nove anni, immediatamente dopo la fine delle lezioni presso l’istituto elementare.

L’episodio, avvenuto in via Enrico Gagliardi, una via cruciale e spesso congestionata durante le ore di deflusso scolastica, solleva urgenti interrogativi sulla sicurezza stradale e sulla vulnerabilità dei minori in contesti urbani densamente popolati.

Le circostanze che hanno portato all’investimento del piccolo rimangono oggetto di indagine da parte delle autorità competenti.

Secondo le prime informazioni raccolte, il bambino si trovava a camminare sul marciapiede quando, per cause attualmente in via di accertamento – che potrebbero includere una combinazione di fattori come la velocità del veicolo, la visibilità e l’attenzione dei pedoni – è stato improvvisamente urtato da un’autovettura in transito.

La rapidità e l’efficacia dell’intervento dei soccorritori, prontamente allertati, hanno permesso di stabilizzare le condizioni del bambino sul luogo dell’incidente.

La squadra della Postazione Emergenza Territoriale di Pizzo ha prestato le prime cure essenziali, garantendo un trasferimento tempestivo presso una struttura ospedaliera.

La diagnosi ha evidenziato una frattura scomposta ed esposta dell’arto inferiore, una lesione che ha reso imprescindibile un intervento chirurgico d’urgenza volto a ripristinare l’integrità ossea e funzionale della gamba.

Al di là dell’immediata emergenza sanitaria, l’incidente pone l’attenzione su una problematica più ampia: la necessità di un ripensamento complessivo della mobilità urbana e della protezione dei bambini.

La via Enrico Gagliardi, come molte arterie cittadine, presenta criticità legate alla sua configurazione e all’elevato volume di traffico, soprattutto durante gli orari di punta.

L’episodio impone una riflessione sulla necessità di implementare misure di sicurezza stradale più efficaci, come l’installazione di dissuasori di velocità, l’ottimizzazione della segnaletica e la creazione di zone pedonali protette.

Le forze dell’ordine stanno conducendo un’indagine accurata per ricostruire la dinamica completa dell’incidente e determinare le responsabilità.

Il bambino, attualmente ricoverato in ospedale, è cosciente e assistito dal personale medico, che ne segue l’evoluzione clinica.

L’evento ha scosso profondamente la comunità locale, esortando a un impegno collettivo per la salvaguardia dei più giovani e per la creazione di un ambiente urbano più sicuro e accogliente per tutti.