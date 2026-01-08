Bisignano, esplosione e crollo: anziana grave, indagini in corso.

Un tragico evento ha scosso la tranquilla comunità di Bisignano, in provincia di Cosenza, quando l’esplosione di una bombola di gas ha determinato il crollo parziale di un edificio residenziale.

La deflagrazione, la cui origine è al momento oggetto di accertamento da parte delle autorità competenti, ha generato un’onda d’urto percepibile a notevole distanza, testimoniata dalle numerose segnalazioni di residenti che hanno descritto un boato assordante.

L’episodio ha coinvolto una palazzina ad uso abitativo, abitata prevalentemente da anziani.

Due donne, entrambe ultra sessantenni, si trovavano all’interno al momento dell’esplosione.

Una delle due ha subito lesioni gravissime, tra cui ustioni estese, che l’hanno resa immediatamente prioritaria per il trasporto d’urgenza presso l’ospedale di Cosenza, dove è stata affidata alle cure del team medico specializzato.

La seconda donna, fortunatamente, ha riportato solo lievi escoriazioni, necessitando di assistenza minore.

Immediato e massiccio è stato l’intervento delle forze dell’ordine – Carabinieri al comando – e dei vigili del fuoco, coadiuvati da personale della Protezione Civile, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e a gestire l’emergenza.

Il sindaco Francesco Fucile, presente sul posto, ha espresso profondo rammarico per l’accaduto, sottolineando l’efficienza e la tempestività della macchina dei soccorsi e ribadendo l’assenza, al momento, di vittime.

L’episodio solleva interrogativi sulla sicurezza degli impianti a gas presenti nel tessuto urbano e sulla necessità di una verifica accurata delle strutture esistenti, soprattutto in contesti abitativi datati.

Sono in corso indagini per determinare le cause precise dell’esplosione, escludendo ipotesi di natura accidentale e accertando eventuali responsabilità legate alla manutenzione degli impianti.

La situazione delle abitazioni limitrofe all’edificio crollato appare, per fortuna, stabile, senza danni apparenti.

Tuttavia, è previsto un approfondito controllo strutturale di tutti gli immobili della zona, al fine di prevenire ulteriori rischi e garantire la sicurezza dei cittadini.

Le autorità competenti hanno già annunciato l’avvio di una serie di verifiche e controlli approfonditi, che coinvolgeranno tecnici specializzati e rappresentanti degli enti locali.

Il focus principale sarà rivolto alla prevenzione di futuri eventi simili e al miglioramento dei protocolli di sicurezza per la gestione delle emergenze.

La comunità di Bisignano è ora chiamata a fare fronte a questa difficile situazione, con la speranza di un rapido recupero per la donna gravemente ferita e con la consapevolezza dell’importanza della prevenzione e della sicurezza.