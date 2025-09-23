Calabria, Colpiti i Vertici della Cosca Piromalli: Operazione Res Tauro

L’alba ha squarciato il silenzio di numerosi comuni calabresi, segnando l’inizio dell’operazione “Res Tauro”, un intervento di portata eccezionale volto a disarticolare le ramificazioni più radicate della cosca Piromalli, una delle più antiche e potenti organizzazioni criminali della regione.

Ventisei individui sono stati condotti in custodia cautelare in carcere, a seguito di un’ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari su impulso della Distanza Anti-mafia di Reggio Calabria, guidata dal procuratore Giuseppe Borrelli, testimonianza dell’impegno costante delle istituzioni nella lotta alla criminalità organizzata.

L’azione congiunta dei Carabinieri del Raggruppamento Operativo Speciale (ROS) e delle compagnie provinciali, ha rivelato un tessuto criminale complesso e ramificato, le cui attività si estendevano ben oltre i confini territoriali immediatamente connessi alla tradizionale area di influenza della cosca.

Le accuse che gravano sugli indagati sono di estrema gravità, delineando un quadro di una struttura mafiosa capace di infiltrarsi e condizionare diversi settori economici e istituzionali.

L’associazione di tipo mafioso rappresenta il cardine dell’accusa, sottolineando la capacità degli indagati di operare secondo i principi e le dinamiche tipiche delle organizzazioni criminali, come la gerarchia interna, la gestione del potere attraverso la violenza e l’intimidazione, e il patto di fedeltà.

A questa si aggiungono accuse di estorsione, una pratica volta a sottomettere attività commerciali e imprese al controllo mafioso, e di riciclaggio e autoriciclaggio, che consentono di ripulire ingenti capitali illeciti, reinvestendoli in attività apparentemente legali.

La detenzione illegale di armi e munizioni rivela la capacità della cosca di esercitare la forza e di intimidire la popolazione, mentre l’accusa di turbata libertà degli incanti getta luce su tentativi di condizionare gare d’appalto pubbliche, assicurando alla cosca il controllo di importanti contratti e risorse.

Accuse di favoreggiamento personale e trasferimento fraudolento di valori indicano inoltre un sistema di complicità e corruzione volto a proteggere le attività criminali e a eludere le autorità.

“Res Tauro” non è semplicemente un’operazione di polizia, ma un atto simbolico nella più ampia strategia di contrasto alla criminalità organizzata, un impegno a restituire alla comunità calabrese la legalità e la possibilità di uno sviluppo sano e sostenibile.

L’indagine, frutto di un’attività di monitoraggio prolungata e capillare, evidenzia la necessità di un’azione coordinata e di un costante rafforzamento delle risorse destinate alla lotta alla mafia, per sradicare un fenomeno che continua a minare le fondamenta della società.

Il futuro giudiziario degli imputati dipenderà ora dall’evoluzione del processo, ma l’operazione “Res Tauro” rappresenta un significativo passo avanti nella direzione di un futuro più sicuro per la Calabria.