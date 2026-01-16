Calabria, minuto di silenzio per le vittime della frana in Svizzera.

Il Consiglio regionale della Calabria, sotto la presidenza di Salvatore Cirillo, ha inaugurato la propria sessione odierna con un momento di raccoglimento solenne.

Un minuto di silenzio, un’eco di dolore e riflessione, è stato dedicato alle vittime della tragica frana che ha colpito Crans-Montana, in Svizzera.

L’evento, più che una semplice notizia di cronaca, si è rivelato un brusco risveglio per la coscienza collettiva, un doloroso monito sulla fragilità dell’esistenza umana di fronte alla potenza inarrestabile della natura.

Il presidente Cirillo, nel suo intervento, ha espresso il profondo turbamento che questa immane perdita ha generato nella comunità calabrese, sottolineando come l’inattesa e brutale perdita di vite umane ci costringa a confrontarci con le nostre certezze e a riflettere sul valore intrinseco e irrinunciabile della vita.

La tragedia di Crans-Montana trascende i confini geografici e culturali, evocando immagini di dolore universale e sollecitando un rinnovato impegno verso la solidarietà umana.

Non si tratta solo di compassione per le famiglie colpite, ma di una riaffermazione del dovere morale di proteggere e preservare la vita, di promuovere la sicurezza e di rafforzare la resilienza delle comunità esposte a rischi naturali.

L’evento ci invita, inoltre, a un’analisi più approfondita delle cause che hanno contribuito a questa catastrofe.

La complessità delle interazioni tra fattori ambientali, urbanizzazione incontrollata e cambiamenti climatici richiede un approccio multidisciplinare e una governance responsabile.

La prevenzione, la mitigazione del rischio e l’adeguamento alle nuove sfide ambientali devono essere priorità assolute per le istituzioni e per l’intera società.

Questo momento di lutto, pertanto, non deve concludersi con il semplice cordoglio, ma deve trasformarsi in un catalizzatore per azioni concrete volte a migliorare la sicurezza e la sostenibilità del nostro territorio, onorando così la memoria delle vittime con un impegno tangibile e duraturo.

La Calabria, come regione spesso esposta a fenomeni naturali estremi, ha un ruolo cruciale da svolgere in questo processo di riflessione e di azione.