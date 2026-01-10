Calabria, salvati madre e cuccioli intrappolati in condotto.

Nel cuore della Calabria, un’emergenza inattesa ha messo a dura prova la prontezza e l’ingegno dei vigili del fuoco del Comando di Cosenza.

Una famiglia canina – madre e due cuccioli – si è ritrovata intrappolata in una rete idraulica, un condotto in calcestruzzo destinato allo smaltimento delle acque meteoriche, in una situazione che richiedeva un intervento complesso e delicato.

L’episodio, maturato in una giornata già segnata da una crescente pressione sulla sala operativa a causa delle avverse condizioni atmosferiche che flagellavano l’intera regione, ha visto i soccorritori confrontarsi con una sfida inaspettata.

La posizione dei cani, incastrati all’interno della tubatura, rendeva le operazioni di recupero particolarmente rischiose e richiedeva un’attenta pianificazione per evitare ulteriori conseguenze negative per la loro incolumità.

L’intervento, protrattosi per ore, ha richiesto l’impiego di attrezzature specialistiche, tra cui un escavatore equipaggiato con un martello demolitore.

Questa scelta, lungi dall’essere arbitraria, si è rivelata essenziale per consentire un’apertura controllata della tubatura, minimizzando il rischio di ulteriori danni ai cani.

Il lavoro, eseguito con precisione chirurgica, ha messo in luce l’esperienza e la professionalità dei vigili del fuoco, capaci di operare in condizioni di stress elevato e di adattare le proprie tecniche in base alle peculiarità del contesto.

La presenza sul posto della Polizia Locale ha contribuito a garantire la sicurezza dell’area circostante, facilitando le operazioni di soccorso e gestendo il flusso di persone.

Il tempestivo intervento dei soccorritori, uniti alla collaborazione delle altre forze dell’ordine, ha permesso di concludere l’operazione con un esito positivo.

Al termine del delicato salvataggio, la madre e i suoi cuccioli sono stati affidati alle cure esperte del canile di Donnici, in attesa di un futuro più sereno e sicuro, un piccolo esempio tangibile della resilienza e dell’impegno costante delle comunità calabresi nella tutela del benessere animale.

L’episodio ha riacceso l’attenzione sull’importanza della manutenzione delle infrastrutture idrauliche e sulla necessità di prevenire situazioni di pericolo, testimoniando ancora una volta la dedizione e lo spirito di servizio dei vigili del fuoco.