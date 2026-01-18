Calabria sotto allerta: scuole e impianti sportivi chiusi a Catanzaro

L’emergenza meteorologica che investe la Calabria, elevata in “allerta arancione” dalle autorità competenti della Protezione Civile regionale, ha determinato un intervento urgente da parte dell’amministrazione comunale di Catanzaro.

In virtù di un’ordinanza sindacile, disposta a tutela della sicurezza pubblica e dell’incolumità di studenti, operatori e cittadini, si è resa necessaria la sospensione delle attività didattiche e la chiusura preventiva di tutte le strutture sportive presenti sul territorio comunale a partire da lunedì 19 gennaio 2026.

La decisione, comunicata ufficialmente attraverso una nota diramata nel corso della giornata, riflette una valutazione prudenziale in risposta alle previsioni di condizioni atmosferiche avverse, potenzialmente capaci di compromettere la normale fruizione degli spazi pubblici e di rappresentare un rischio per la collettività.

Oltre alle scuole di ogni ordine e grado, la disposizione include la chiusura di impianti sportivi di varia natura, come piscine, palestre, campi da gioco e centri natatori.

L’ordinanza si estende anche a servizi dedicati ai più piccoli, con la sospensione delle attività di ludoteche e centri per l’infanzia, luoghi frequentati da bambini e ragazzi che richiedono particolare attenzione in situazioni di emergenza.

L’amministrazione comunale invita pertanto i residenti a seguire scrupolosamente le indicazioni della Protezione Civile, a evitare spostamenti non necessari e a prestare attenzione alle comunicazioni successive, che potranno integrare o modificare le disposizioni in essere in base all’evoluzione del quadro meteorologico.

Questa misura, sebbene comporti disagi temporanei, si inserisce in un contesto di gestione del rischio più ampio, volto a preservare la sicurezza e la salute dei cittadini in caso di eventi atmosferici estremi, sempre più frequenti a causa dei cambiamenti climatici in atto.

La sospensione delle attività rappresenta una precauzione essenziale per minimizzare potenziali pericoli e garantire un ritorno alla normalità il prima possibile, non appena le condizioni meteorologiche lo consentiranno.

L’amministrazione comunale continuerà a monitorare attentamente la situazione e a fornire aggiornamenti tempestivi, privilegiando la salvaguardia della comunità.