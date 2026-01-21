cityfood
cityeventi
giovedì 22 Gennaio 2026
Catanzaro Cronaca

Calabria sotto assalto: Harry, il ciclone che infuria.

Redazione Aosta
Redazione Aosta

Un’intensa perturbazione, alimentata da un ciclone mediterraneo di particolare forza denominato “Harry”, sta mettendo a dura prova la resilienza della Calabria.
L’evento meteorologico, caratterizzato da una combinazione di venti impetuosi, piogge intense e un’incessante mareggiata, ha scatenato una serie di conseguA laComL’imLa tempestA

- pubblicità -
- Pubblicità -
- pubblicità -
Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Sitemap